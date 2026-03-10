Siatkarz zamieszkał w Polsce. Teraz końcu wyznał, co naprawdę myśli o Polakach

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jednym z obcokrajowców, których oglądamy na parkietach PlusLigi, jest Lorenzo Pope, czyli Australijczyk występujący na pozycji przyjmującego. Zawodnik związany z Barkomem Każany Lwów na co dzień mieszka w Polsce, a w rozmowie z plusliga.pl zdradził, jak żyje mu się w naszym kraju. Oraz to, co myśli o Polakach.

article cover
Lorenzo Pope występuje w ukraińskim zespole, który swoje mecze rozgrywa w PolsceFOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl

Lorenzo Pope urodził się w Nowej Zelandii, ale ma obywatelstwo australijskie, zresztą ma na swoim koncie występy w reprezentacji Australii, w której zadeibuotwał w 2022 roku. W tym samym roku związał się z włoską Valsa Group Modena, później rozegrał sezon dla Melbourne Vipers, a niemal dwa temu podpisał kontrakt z Barkomem Każany Lwów.

Ukraiński zespół od 2022 roku występuje w PlusLidze, swoje mecze domowe w bieżącym sezonie rozgrywa w Elblągu. Pope jest z kolei jednym z liderów drużyny, w 22 spotkaniach zdobył 319 punktów, w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników ustępuje jedynie Wasylowi Tupczijowi.

Zobacz również:

Thales Hoss (z numerem 17) w reprezentacji Brazylii
Ekstraklasa Mężczyzn

Brazylijski siatkarz zamieszkał w Polsce. Teraz wyznał, co myśli o naszym kraju

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Australijczyk w ostatnim meczu przeciwko Asseco Resovii Rzeszów zdobył 12 punktów, najwięcej spośród siatkarzy Barkomu. Nie był jednak w stanie poprowadzić swojej drużyny do zwycięstwa.

    "To był rzeczywiście trudny mecz. Niektórzy nasi zawodnicy nie mogli zagrać z powodu choroby. Dodatkowo mamy kontuzje w zespole. Myślę, że z Asseco Resovią mieliśmy trudności ze znalezieniem dobrych rozwiązań w ataku, ale także czasami w przyjęciu zagrywki" - ocenił w rozmowie z plusliga.pl.

    PlusLiga. Lorenzo Pope zdradził, co myśli o Polakach

    Pope nie ukrywa, że dobrze czuje się w Polsce, podczas wywiadu podkreślił, że jakość siatkówki w naszym kraju jest "niesamowita".

    Nie jest to coś normalnego dla Australijczyków, którzy siatkówkę znają z całkowicie innego poziomu. Myślę jednak, że dostosowanie się do profesjonalizmu panującego w Polsce jest sporym atutem dla każdego gracza. Środowisko do gry w PlusLidze jest niesamowite, podobnie jak kibice, co może zmienić gracza, ale także jego sposób myślenia
    stwierdził.

    24-letni zawodnik przyznał też, co myśli o mieszkańcach naszego kraju. "Polacy są ciepli, mili, gościnni i przede wszystkim bardzo pasjonują się sportem, co jest niesamowite" - podkreślił.

    Pope nie ukrywa, że chciałby kontynuować karierę właśnie w PlusLidze. Dla nie go to nie tylko możliwość do szlifowania swoich umiejętności, ale także sprawdzenia się na tle światowej klasy zawodników. "Dla mnie pozostanie w Polsce jest jak spełnienie marzeń" - wyznał.

    Zobacz również:

    Tomasz Fornal zdobył dziesięć punktów w starciu z Halkbankiem. Zdecydowanie przebił go jednak Nimir Abdel-Aziz
    Siatkówka

    Szok w Turcji. Fornal na boisku, a tu 46 punktów. Potrzebował tylko czterech setów

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Trzech siatkarzy ubranych w pomarańczowe stroje z czarnym logo nietoperza stoi na boisku, jeden z nich unosi ręce w geście triumfu, pozostali patrzą w jego stronę, w tle widoczna siatka i fragmenty hali sportowej.
    Siatkarze Barkomu Każany LwówPiotr Matusewicz East News
    Maciej Zając - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK LublinPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja