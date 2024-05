Wojciech Żaliński kończy karierę. Żegnają go inni siatkarze

36-latek na swoim koncie ma także epizody w reprezentacji Polski - najpierw grał w biało-czerwonych barwach jako junior, a w 2008 roku otrzymał powołanie od Raula Lozano do seniorskiej kadry, jednak nie otrzymał okazji do debiutu. Na ten musiał poczekać do 2016 roku - wówczas Stephane Antiga zabrał go do Berlina na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, który zwieńczył wygrany po tie-breaku mecz z Niemcami.