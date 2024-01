Siatkarz z Rzeszowa zdemolował rywali. Nie do wiary, to nowy rekord

Drużyna z Rzeszowa rozpoczęła spotkanie w mocno zmienionym składzie. Powód numer jeden to kontuzje, które dosięgły środkowych oraz przyjmującego Klemena Cebulja. Sytuacja jest na tyle poważna, że Asseco Resovia awaryjnie ściąga Jakuba Lewandowskiego z Mickiewicza Kluczbork. W niedzielę nie było go jeszcze w kadrze, pojawiło się w niej za to dwóch 17-latków: Bartosz Zych i Miłosz Wróbel. Do tego trener Giampaolo Medei dał odpocząć Stephenowi Boyerowi i Pawłowi Zatorskiemu.