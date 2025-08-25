Siatkarz wybrał Polskę, teraz ogłasza. To naprawdę myśli o grze w naszym kraju

Miran Kujundzić karierę seniorską rozpoczynał w serbskim OK Vojvodina Nowy Sad, później rozegrał trzy sezony we Francji. W kampanii 2022/2023 oglądaliśmy go w barwach Ślepska Malow Suwałki, po zakończeniu rozgrywek przyjmujący związał się z Galatasaray Stambuł. Po roku wrócił do Polski i podpisał kontrakt z PGE Giek Skrą Bełchatów, z której niedawno przeniósł się do JSW Jastrzębskiego Węgla.

Co ciekawe, w nadchodzącym sezonie 28-latek będzie jedynym Serbem w PlusLidze. To niecodzienna sytuacja, bo w przeszłości na naszych parkietach występowało wielu przedstawicieli tego kraju, w tym takie gwiazdy jak Aleksandar Atanasijević, Uros Kovacević czy Srećko Lisinac.

"Dla mnie to trochę niecodzienna sytuacja, bo pamiętam, że wcześniej w polskiej lidze zawsze był jakiś serbski zawodnik, a zwykle nawet trzech czy czterech" - powiedział Kujundzić w rozmowie z plusliga.pl. I od razu dodał, co myśli o grze w naszym kraju.

Teraz to trochę dziwne, że zostałem tu sam, ale mam nadzieję, że w przyszłości do PlusLigi przyjedzie więcej Serbów, ponieważ jest to naprawdę dobra liga dla każdego gracza. Będzie to również korzystne dla naszej reprezentacji narodowej, aby mieć więcej zawodników w tak silnej lidze, jak polska

MŚ siatkarzy. Polacy faworytem do złota

Podczas rozmowy nie zabrakło także tematu zbliżających się mistrzostw świata, na których zobaczymy również Serbów. Drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu będzie rywalizowała w grupie H z Brazylią, Czechami i Chinami. Kujundzić z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpił podczas tegorocznej Ligi Narodów, ale robi wszystko, by być gotowym na wrześniowy czempionat. A tam jego i kolegów będzie czekało trudne zadanie.

"Jeśli spojrzeć na grupy w mistrzostwach świata, to nie da się ukryć, że nasza jest jedną z najsilniejszych. Brazylia jest zawsze mocną drużyną. Czechy mają kilku młodych i perspektywicznych graczy, a w tym roku grali już w finale Złotej Ligi Europejskiej. Z kolei Chiny pokazują teraz lepszą siatkówkę niż wcześniej i widać efekty pracy ich trenera" - przyznał.

28-latek wskazał też faworytów nadchodzących mistrzostw. Jego zdaniem myśląc o drużynach, które mogą powalczyć o złoto, w pierwszej kolejności należy wymieniać reprezentację Polski. A następnie Włochy, Francję i inne topowe zespoły.

"Zobaczymy, jak wypadną Stany Zjednoczone, ponieważ ten zespół nie grał w pełnym składzie w Lidze Narodów, ale Amerykanie zawsze są gotowi na takie turnieje jak MŚ. Brazylia oczywiście też jest w gronie faworytów. W ogóle w tej chwili na świecie jest wiele silnych drużyn. Japonia jest zawsze groźna i nigdy nie wiadomo, czego się po niej spodziewać, więc zobaczymy" - dodał.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach. Tytułu mistrzowskiego będą bronili Włosi.

Siatkarze reprezentacji Serbii volleyballworld.com materiały prasowe

