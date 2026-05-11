Siatkarz Winiarskiego zapisał się w historii. A po złocie potwierdza: to koniec

Damian Gołąb

To właśnie jego Mateusz Bieniek, kapitan Aluron CMC Warty Zawiercie, zaprosił do podniesienia pucharu za pierwsze w historii Aluron CMC Warty Zawiercie mistrzostwo Polski. Jurij Gladyr zdobył je w wieku 42 lat, zapisując się w historii PlusLigi. "Najbardziej mnie cieszy, że nikomu nie udało się dotąd wygrać mistrzostwa Polski z trzema różnymi klubami. Jestem chyba pierwszym takim zawodnikiem" - stwierdził środkowy po sukcesie. Ale też przekazał ważne informacje na temat swojej przyszłości.

Mateusz Bieniek i Jurij Gladyr w żółto-zielonych strojach wznoszą puchar z napisem 'Mistrz Polski'.
Mateusz Bieniek (z prawej) zaprosił do wzniesienia pucharu Jurija GladyraPAP/Art ServicePAP

To była historyczna chwila dla klubu z Zawiercia. Po dziewięciu latach od awansu do PlusLigi Aluron CMC Warta zdobyła pierwsze mistrzostwo Polski. Odebrała tytuł Bogdance LUK Lublin, która pokonała ją przed rokiem.

Zaszczyt wzniesienia pucharu przypadł kapitanowi drużyny Mateuszowi Bieńkowi. Środkowy zaprosił jednak do tego symbolicznego gestu Jurija Gladyra, najstarszego zawodnika drużyny. Siatkarza urodzonego w Ukrainie nie trzeba było specjalnie namawiać, a po chwili rozpoczęła się mistrzowska feta.

"On mnie poprosił, dziękuję bardzo. Podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek i dlatego, że nie zobaczycie mnie już w zespole z Zawiercia" - stwierdził po meczu Gladyr.

Historyczny wyczyn Jurija Gladyra. Piąte mistrzostwo Polski

Doświadczony środkowy był podstawowym zawodnikiem mistrzów Polski, mimo że w lipcu skończy 42 lata. W finale zdobył 11 punktów, co było trzecim najlepszym wynikiem w zespole. W trakcie decydującego, piątego spotkania z Lublinianami emanował energią.

Tym spotkaniem przeszedł do historii PlusLigi. Zdobył swoje piąte mistrzostwo Polski, łącznie ma na koncie aż 11 medali tych rozgrywek. O tym wyczynie dowiedział się od Bieńka.

"Powiedział - nie wiem, czy to jest prawda - że po tym mistrzostwie zostałem najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii PlusLigi. Nie śledzę żadnych statystyk, ale najbardziej mnie cieszy, że nikomu nie udało się dotąd wygrać mistrzostwa Polski z trzema różnymi klubami. Jestem chyba pierwszym takim zawodnikiem. Ok, dużo czasu mi to zajęło, ale jestem pierwszy" - uśmiechał się tuż po finale Gladyr.

Środkowy do Polski trafił w 2008 r. i z dwuletnią przerwą występuje aż do dziś. Świetnie mówi po Polsku, od 2013 r. posiada polskie obywatelstwo. Mistrzostwo Polski zdobył trzy lata później z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, potem triumfował trzykrotnie z JSW Jastrzębskim Węglem.

Podstawowy siatkarz pożegna się z Zawierciem. "Nie składam żadnych deklaracji"

Teraz świętuje z drużyną z Zawiercia. Jako jedyny uczestnik tegorocznych batalii o złoto brał udział w w poprzedniej rywalizacji finałowej PlusLigi, która mistrza kraju wyłoniła dopiero po pięciu meczach. W 2013 r. ZAKSA z nim w składzie przegrała decydujące spotkanie z Asseco Resovią przed własną publicznością. Tym razem Warta odwróciła jednak losy finałów, w których przegrywała już 1:2. A w niedzielnym meczu 0:1.

"Pojechaliśmy do Lublina i zaprezentowaliśmy swoje umiejętności jako zespół, pod bardzo dużą presją. Teraz powiedzieliśmy sobie po pierwszym secie, że nie możemy znowu tego zrobić - bo coś nas sparaliżowało. W drugim secie zaskoczył nasz serwis, parę skończonych kontrataków i delikatnie zeszło z nas ciśnienie. Potem już tylko napędzaliśmy się pozytywną energią na boisku" - opisuje Gladyr.

Doświadczony siatkarz powalczy z Wartą o jeszcze jedno trofeum - już w sobotę Zawiercianie wystąpią w półfinale Ligi Mistrzów. Dla środkowego turniej we Włoszech będzie ostatnim w barwach Warty. Dwa sezony w Zawierciu podsumowuje krótko.

"Te sukcesy mówią same za siebie. Nie trzeba czegokolwiek opowiadać, skoro mówimy o srebrnym i złotym medalu PlusLigi. Nic dodawać nie muszę" - mówi Gladyr.

A co z karierą środkowego po opuszczeniu Zawiercia? Czy zostanie w polskiej lidze?

"Nie mam pojęcia, nie składam żadnych deklaracji" - ucina siatkarz.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Jurij Gladyr w barwach zespołu z Zawierciavolleyballworld.commateriały prasowe
Jurij Gladyr (pierwszy z prawej) zdobył swoje piąte mistrzostwo PolskiArt ServicePAP
Siatkarze z Zawiercia po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo PolskiArt ServicePAP
Michał Winiarski: Ten sezon był dla nas bardzo trudny.

