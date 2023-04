Siatkarz nie gryzł się w język. Dostało się kolegom. "Mieli wywalone"

Mecz w Iławie, gdzie na czas remontu hali w Olsztynie zadomowił się zespół, był zupełnie jednostronny. Już po drugim secie oficjalny profil klubu na Twitterze zaapelował do rywali, by “nie dobijali leżącego", a po spotkaniu przeprosił kibiców za występ. Fani, którzy pofatygowali się na mecz do Iławy, byli tak zdegustowani postawą siatkarzy, że przy piłkach meczowych dla rywali zaczęli skandować "ostatni, ostatni". Przestali dopiero po interwencji spikera, który wezwał do dopingu dla gospodarzy.