Siatkarz kadry Nikoli Grbicia naprawdę to zrobił. Jest potwierdzenie

Asseco Resovia Rzeszów nie ma za sobą udanych tygodni. Najpierw w pierwszej połowie stycznia podopieczni Massimo Bottiego doznali bolesnej porażki w finale TAURON Pucharu Polski z Bogdanką LUK Lublin, niedawno zaliczyli wpadkę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ulegając na wyjeździe portugalskiemu Sportingowi. Klub z Podkarpacia potknięć nie ustrzega się też w lidze, w 2026 roku Resovia przegrała już cztery spotkania, w tym rozgrywane 22 lutego starcie z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

"Zdarzają nam się gorsze momenty, zdarzają się lepsze. Myślę, że z innymi drużynami też tak jest. A kalendarz jest bardzo napięty. Zawsze tak było, ale mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej przez to, że niektóre kolejki ligowe są dzielone" - mówił niedawno w rozmowie z Interia Sport Artur Szalpuk, który odniósł się do faktu, że gra jego drużyny "faluje".

To właśnie Szalpuk w ostatnim czasie wyróżnia się w ekipie Resovii, co po porażce w Bełchatowie zauważył m.in. siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. Jego zdaniem postawa przyjmującego reprezentacji Polski to jedyny "pozytyw", jeśli chodzi o ten zespół.

Poza Arturem Szalpukiem, który jest w życiowej formie, nie widzę od pewnego czasu ani jednego pozytywu w drużynie prowadzonej przez Massimo Bottiego

PlusLiga. Artur Szalpuk ciągle błyszczy. I przekroczył magiczną barierę

Szalpuk w przegranym 1:3 meczu ze Skrą zdobył 23 punkty i to właśnie w tym starciu przekroczył barierę 4000 punktów wywalczonych w PlusLidze - teraz ma ich na swoim koncie 4014, zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, co znalazło swoje potwierdzenie na oficjalnej stronie rozgrywek, gdzie prowadzone są wszelkiego rodzaju zestawienia statystyczne. Bezpośrednio przed nim z 4292 punktami na koncie plasuje się Wojciech Żaliński, który już zakończył karierę.

Przyjmujący reprezentacji Polski ma wciąż wiele szans na to, by śrubować swój indywidualny wynik, wszak sezon PlusLigi jeszcze się nie skończył. Daleko mu wciąż jednak do lidera wspomnianego zestawienia, Mariusza Wlazłego, który zakończył karierę z 7624 punktami wywalczonymi w ligowych meczach. W TOP 10 rankingu znajdują się też zawodnicy, których wciąż oglądamy na parkietach PlusLigi - czwarty jest Karol Butryn z Asseco Resovii Rzeszów (4800), siódmy Łukasz Kaczmarek z JSW Jastrzębskiego Węgla (4537), ósmy Bartłomiej Bołądź z Aluron CMC Warty Zawiercie (4441), a dziewiąty Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki (4306).

Wspomniani zawodnicy występują na pozycji atakującego, w TOP 10 znalazło się zresztą tylko dwóch przyjmujących - Wojciech Żaliński i Krzysztof Gierczyński (4708 punktów), którzy swoich osiągnięć już nie poprawią, Szalpuk stoi więc przed szansą, by w przyszłości stać się najlepiej punktującym przyjmującym w historii PlusLigi.

