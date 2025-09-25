Siatkarz Grbicia z nową funkcją, klub PlusLigi ogłasza. Jest oficjalny komunikat

Już coraz bliżej do zakończenia siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego. Do rozegrania pozostały już tylko cztery spotkania najważniejszej imprezy tej kampanii, mistrzostw świata, dwa półfinały oraz spotkania o 3. i 1. miejsce. W najlepszej czwórce czempionatu znalazła się reprezentacja Polski. W 1/2 finału rywalem "Biało-Czerwonych" będzie kadra Włoch, a następnie w meczu o lokatę zmierzy się z kimś z duetu Czechy - Bułgaria.

Dla zespołu Nikoli Grbicia jest to szczególny sezon, bowiem powołań do kadry nie dostało aż pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Jednym z nich był Marcin Janusz, który wakacje wykorzystał do dojścia do pełnego zdrowia, po tym, jak miewał problemy z plecami.

Co więcej, siatkarz podczas przerwy od rozgrywek klubowych zmienił barwy. Z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów, drużyny, która bez dwóch zdań będzie jednym z kandydatów do złotego medalu PlusLigi. Janusz poza byciem tam podstawowym rozgrywającym będzie także pełnił dodatkową funkcję.

Janusz kapitanem Asseco Resovii Rzeszów, jest ogłoszenie

Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że 31-latek będzie kapitanem zespołu. W tej roli zastąpi Karola Kłosa, który najbliższy sezon spędzi w PGE Projekcie Warszawa.

- Na boisku widzi wszystko. To on nadaje rytm, to on decyduje, gdzie poleci piłka. Teraz bierze na siebie jeszcze większą odpowiedzialność. Rozgrywający, kapitan. Marcin Janusz kapitanem Asseco Resovii - napisano.

Rozwiń

Sezon PlusLigi 2025/2026 rozpocznie się już 22 października. Asseco Resovia Rzeszów w 1. kolejce zmierzy się na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki. Kilka dni później, w drugiej serii gier na własnej hali podejmie Trefl Gdańsk.

USA - Bułgaria. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Janusz (z lewej) i Bartosz Kurek doskonale znają smak triumfu nad ekipą USA AFP

Marcin Janusz (z numerem 19) w barwach reprezentacji Polski Marcin Golba/NurPhoto AFP

Marcin Janusz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP