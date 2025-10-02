Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz błysnął na mistrzostwach świata, już przyjechał do Polski. 4:0 na początek

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jednym z najlepiej rozgrywających zawodników na zakończonych niedawno siatkarskich mistrzostwach świata był gracz, którego niebawem będą mogli oglądać kibice w PlusLidze. Doświadczony rozgrywający zadebiutuje bowiem w polskich rozgrywkach, do startu których już przygotowuje się z drużyną. Reprezentant kraju zdążył już zaliczyć nieoficjalny debiut w meczu towarzyskim.

Luciano De Cecco (z prawej) w reprezentacji Argentyny podczas MŚ
Luciano De Cecco (z prawej) w reprezentacji Argentyny podczas MŚvolleyballworld.commateriały prasowe

Zmagania w grupie C ostatnich mistrzostw świata wygrała Argentyna, która do 1/8 finału awansowała z kompletem zwycięstw na koncie, ogrywając po drodze m.in. mistrzów olimpijskich, czyli Francuzów. Podopieczni Marcelo Mendeza mieli jednak pecha, bo na start fazy pucharowej trafili na późniejszych triumfatorów turnieju, czyli Włochów. Przegrali 0:3 i pożegnali się z marzeniami o medalu.

Argentyńczycy ostatni mecz na Filipinach rozegrali 21 września, po czym udali się na zasłużony odpoczynek. Ten nie potrwa jednak długo, ponieważ niebawem startują rozgrywki ligowe. Do tych przygotowuje się już m.in. Luciano De Cecco, czyli legendarny zawodnik, który zajął siódme miejsce w klasyfikacji najlepszych rozgrywających mistrzostw świata. Przed nim znaleźli się jednak wyłącznie zawodnicy, którzy ze swoimi drużynami dotarli co najmniej do ćwierćfinału, w tym reprezentant Polski, Marcin Komenda (szósta pozycja).

De Cecco karierę klubową zaczynał w ojczystej Argentynie, później zaliczył roczną przygodę w rosyjskim Dinamo-Jantar Kaliningrad, a w 2011 roku przeprowadził się do Włoch. W tamtejszych klubach występował aż do bieżącego roku, gdy przeniósł się do Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Dla doświadczonego 37-latka będzie to debiut w PlusLidze.

    PlusLiga. Luciano De Cecco z nieoficjalnym debiutem

    Argentyńczyk do kolegów z zespołu przygotowujących się do startu rozgrywek dołączył w poniedziałek 29 września. Jak w programie "Polsat SiatCast" zdradził prezes Norwida Łukasz Żygadło, De Cecco przyjechał do Polski już z pewną wiedzą na temat drużyny.

    "Jesteśmy cały czas w kontakcie. Analizował nasze sparingi, więc widzę, że jest zaangażowany, widzi potencjał i to jest najważniejsze" - powiedział.

    De Cecco jest uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie, co potwierdzał nie tylko w reprezentacji Argentyny, ale też we włoskich klubach. Fani Norwida najwyraźniej nie mogą już doczekać się występów tego zawodnika na polskich parkietach.

    Mamy sygnały, że jest duże zainteresowanie kupnem koszulki z jego nazwiskiem. Kibice mając możliwość zobaczenia Luciano w Sosnowcu na meczu kadry, pojechali go zobaczyć
    przyznał Żygadło.

    De Cecco na oficjalny debiut w PlusLidze musi poczekać do startu rozgrywek. Tymczasem zdążył już zaliczyć pierwszy, nieoficjalny występ w nowym zespole. 37-latek zagrał w sparingu z pierwszoligowym Nowak-Mosty MKS-em Będzin, wygranym przez jego drużynę 4:0 (czwartego seta rozegrano na życzenie trenerów).

    "On już tu jest i zaczyna czarować! Luciano De Cecco zadebiutował w Norwidzie" - przekazał klub z Częstochowy w mediach społecznościowych.

    Norwid nie wystąpił jednak w optymalnym składzie - w drużynie zabrakło m.in. Jakuba Nowaka, który niedawno razem z reprezentacją Polski wrócił z Filipin, do zespołu nie dołączył też jeszcze czeski atakujący Patryk Indra, który razem z kolegami z drużyny sprawił sensację i dotarł do półfinału mistrzostw świata.

    Roman Kołtoń: Jagiellonia to jest wydarzenie w polskim futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 15 w trakcie meczu oraz scena po drugiej stronie, gdzie trener przytula zawodnika w niebieskim stroju, obaj zwracając się do siebie z sympatią i wsparciem.
    Luciano De Cecco we włoskiej Modenie (L) i reprezentacji Argentyny (po prawej w rozmowie z Nikolą Grbiciem)Artur Barbarowski/AFP/ROBERTO TOMMASINI/NurPhotoEast News
    Siatkarze zespołu Norwid Częstochowa
    Siatkarze zespołu Norwid Częstochowa w sezonie 2024/2025Polska Press/East NewsEast News
    Łukasz Żygadło (pierwszy z prawej) w barwach Norwida Częstochowa
    Łukasz Żygadło (pierwszy z prawej) w barwach Norwida CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

