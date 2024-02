Fabian Drzyzga kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów podpisał w 2020 roku po tym, jak odszedł z Lokomotiwu Nowosybirsk. Przed rokiem razem z zespołem sięgnął po brąz mistrzostw Polski, co zresztą nie było jego pierwszym sukcesem w barwach ekipy z Hali Podpromie. Rozgrywający bowiem wcześniej grał w Resovii w latach 2013-2017, zdobywając w tym czasie m.in. mistrzostwo kraju i srebro Ligi Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że przygoda dwukrotnego mistrza świata z rzeszowskim klubem dobiega końca. Siatkarzowi bowiem po sezonie kończy się kontrakt i już od dłuższego czasu spekuluje się, że zmieni otoczenie. Już na początku stycznia serwis podkarpacielive.pl donosił, że szeregi zespołu ma zasilić rozgrywający Sir Safety Perugia Gregor Ropret , który byłby naturalnym następcą Drzyzgi.

I chociaż kluby oraz siatkarze najczęściej czekają z potwierdzeniem transferów do końca sezonu to sam Ropret niespodziewanie "wygadał się" w rozmowie z oficjalnym serwisem PlusLigi. Doświadczony Słoweniec, który w bieżących rozgrywkach pełni funkcję zmiennika Simone Gianelliego wprost stwierdził, że jest bardzo szczęśliwy z powodu transferu do Resovii.

Bardzo się cieszę, że dostałem szansę gry w drużynie z Rzeszowa, która jest czołowym klubem w PlusLidze. Mam nadzieję, że pomogę zespołowi w uzyskiwaniu jeszcze lepszych wyników niż te, które Asseco Resovia osiąga w ostatnich latach ~ mówił.

PlusLiga. Gdzie zagra Fabian Drzyzga? Mowa o trzech kierunkach

I chociaż Resovia zapewniła sobie już transfer Ropreta, to wciąż nie wiadomo, co z przyszłością Drzyzgi. Wiele wskazuje jednak na to, że były reprezentant Polski zmieni klub i niewykluczone, że opuści PlusLigę. Jego agent Georges Matijasevic w rozmowie z TVP Sport mówił o trzech możliwych kierunkach.

"Dla Fabiana rynek jest otwarty. Na ten moment jeszcze nie wiemy, gdzie zagra w kolejnych rozgrywkach. Prowadzimy obecnie rozmowy w Polsce, ale również w Turcji i Azji. Wszystko to właśnie się toczy" - stwierdził.

Jeśli Drzyzga zdecyduje się na transfer zagraniczny, to dołączy do grona polskich siatkarzy, którzy po sezonie mogą zmienić otoczenie. Z doniesień Przeglądu Sportowego Onet wynika, że do Japonii przeniesie się Aleksander Śliwka , z kolei Michał Kubiak, który obecnie gra w Chinach, zasugerował ostatnio, że chciałby ponownie zagrać w Polsce.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia 0:3. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Fabian Drzyzga po raz ostatni w reprezentacji Polski wystąpił w 2021 roku / Piotr Matusewicz/East News / East News

Fabian Drzyzga / AFP