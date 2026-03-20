Siatkarski talent woli Włochy niż Polskę. Poprosił o wyjazd

Damian Gołąb

Mathis Henno już w pierwszym sezonie w PlusLidze pokazał się ze świetnej strony. 21-letni siatkarz, któremu wróży się wielką karierę, był liderem Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski. Po sezonie miał przenieść się do ligi włoskiej. Okazuje się jednak, że opuści zespół już wcześniej - i to na własną prośbę. O zaskakującej sytuacji z udziałem francuskiego siatkarza poinformował sam polski klub.

Mathis Henno i Trevor Clevenot w reprezentacji Francji podczas akcji, obaj w białych strojach z numerami 15 i 17
Mathis Henno w reprezentacji Francji. Z prawej Trevor Clevenotvolleyballworld.commateriały prasowe

Mathis Henno do PlusLigi trafił wraz z dwoma innymi członkami rodziny - bratem Hilirem i ojcem Hubertem. 21-letni dziś przyjmujący podpisał kontrakt z Cuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski, gdzie trenował pod okiem ojca.

Do PlusLigi wprowadził się znakomicie. Został liderem gorzowskiego klubu i pomógł mu w utrzymaniu się w PlusLidze. W 25 meczach zdobył 412 punktów, co daje mu na ten moment ósme miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników rozgrywek.

    Zaskakująca prośba francuskiego siatkarza. Polski klub się zgodził

    Henno w pierwszym sezonie w Polsce wywarł na kibicach i ekspertach spore wrażenie. Jego grą zachwycał się m.in. Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport. W trakcie transmisji z jednego z meczów Francuza przepowiedział, że za trzy lata zostanie on najlepszym siatkarzem świata.

    "Bo jeszcze musi trochę meczów o mistrzostwo - mistrzostwo świata, mistrzostwo olimpijskie czy mistrzostwo kraju - zagrać. To jest zawodnik, na którego z ogromną przyjemnością się patrzy. On musi jeszcze trochę tego doświadczenia złapać, dlatego mówię o trzech latach" - tłumaczył potem Bednaruk w programie Polsat SiatCast.

    Dorobku w PlusLidze w tym sezonie Mathis Henno już jednak nie poprawi. Cuprum Stilon poinformował bowiem w mediach społecznościowych, że przyjmujący rozstanie się z klubem jeszcze przed zakończeniem sezonu. Utalentowany Francuz miał sam o to poprosić jeszcze przed ostatnim meczem.

    Zawodnik wystąpił do Zarządu Klubu z prośbą o umożliwienie wcześniejszego wyjazdu przed zakończeniem sezonu ligowego. Mając na uwadze obecną, stabilną sytuację drużyny w tabeli i zasługi zawodnika Zarząd Cuprum Gorzów S.A. przychylił się do tej prośby
    głosi komunikat klubu.

    Gorzowianie w dalszej części wpisu podkreślają, że Henno stał się jednym z liderów drużyny, ale też ulubieńcem miejscowych kibiców. Cały komunikat utrzymany jest w duchu podziękowań i podkreślenia zasług francuskiego siatkarza, co zresztą widać również w komentarzach kibiców pod postem klubu na Facebooku.

    Mathis Henno stawia na Włochy. Nie tylko on opuści Polskę

    Znany jest już nowy kierunek Henno. Przyjmujący wyżej od występów w Polsce ma stawiać grę w lidze włoskiej. Medialne doniesienia łączą go z Sir Susa Scai Perugia, czyli zwycięzcą ubiegłorocznej Ligi Mistrzów. Miałby tam dołączyć m.in. do Kamila Semeniuka.

    Wcześniej Henno może mieć szansę zaprezentowania się w reprezentacji Francji, bo można spodziewać się go na liście powołanych. Co ciekawe, na grę w lidze włoskiej miał postawić także jego starszy brat Hilir Henno, który opuści Bogdankę LUK Lublin. Brak na razie wieści o dalszych losach trenera Huberta Henno.

    Na razie Francuz poprowadzi Cuprum Stilon w ostatnim spotkaniu z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę. Przed ostatnim spotkaniem Gorzowianie zajmują w tabeli PlusLigi 12. pozycję.

    Mathis Henno (z numerem 15) w reprezentacji Francji
    Mathis Henno (z numerem 15) w reprezentacji Francjivolleyballworld.commateriały prasowe
    Mathis Henno był liderem Cuprum Stilonu Gorzów
    Mathis Henno był liderem Cuprum Stilonu GorzówPiotr Matusewicz East News
    Mathis Henno (z lewej) w barwach reprezentacji Francji
    Mathis Henno (z lewej) w barwach reprezentacji FrancjiCROSNIER JULIENAFP
