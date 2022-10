Siatkarski nokaut w polskiej lidze. Wygrali i są w czołówce

Do czwartku obie drużyny mierzyły się ze sobą w PlusLidze czterokrotnie i za każdym razem górą było Cuprum. Siatkarze z Nysy w końcu przełamali tę złą serię. Drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego notuje obiecujący początek rozgrywek . Z kolei zespół z Lubina momentami prezentował się zatrważająco słabo.

Przed rozpoczęciem sezonu obie drużyny przeszły spore zmiany, między innymi wymieniając się zawodnikami. Z Cuprum do PSG Stali przeszedł Michał Gierżot , w drugą stronę powędrował Moustapha M’Baye . Na stanowiskach pozostali jednak szkoleniowcy - Pliński i Paweł Rusek.

Pierwszy set w wykonaniu gospodarzy był fatalny. Co prawda przez chwilę prowadzili, ale szybko to PSG Stal przejęła inicjatywę. Najpierw punkt blokiem zdobył Gierżot, po chwili Nicolas Zerba , i goście prowadzili 10:7. Po chwili przewaga jeszcze wzrosła i Rusek wprowadził na boisko Ukraińca Ilję Kowaliowa .

Zmian w grze jednak nie było, a jeśli już, to na gorsze. Lubinianie grali nerwowo, rywale świetnie zagrywali . Przy serwisach Jakuba Abramowicza różnica między oboma zespołami wzrosła do 10 punktów. PSG Stal Nysa rozbiła gospodarzy, wygrywając 25:12. Jej siatkarze aż sześć punktów zdobyli blokiem, tyle samo zagrywką.

PlusLiga. Drugi set również dla PSG Stali Nysa

W pierwszej kolejce siatkarze z Nysy pokonali 3:1 Ślepsk Suwałki. Taki sam wynik osiągnęli lubinianie, którzy wygrali na wyjeździe z beniaminkiem, BBTS-em Bielsko-Biała . Zwycięstwo szczególnie radośnie zostało przyjęte w Nysie. Przed rokiem PSG Stal czekała na pierwszą wygraną aż do dwunastej kolejki.

W drugim secie goście nie zwalniali tempa. Równocześnie lubinianie mylili się na potęgę. A to błąd ustawienia, a to dotknięcie siatki. Zawodnicy z Nysy błyskawicznie objęli prowadzenie 8:2. Tym razem Rusek wpuścił na boisko Kowaliowa na pozycję atakującego, podobnie jak w pierwszej kolejce. Gra jego drużyny zaczęła się poprawiać, straty zmalały do trzech punktów.