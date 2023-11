Siatkarski nokaut w polskiej lidze. Drużyna cierpiała przez cały mecz

Początek spotkania należał do Asseco Resovii. Gospodarze szybko objęli prowadzenie 4:1 i trener rywali Javier Weber poprosił o przerwę. Po niej olsztynianie odrobili straty, a po świetnej zagrywce Kamila Szymendery nawet przez chwilę prowadzili.

Gospodarze wkrótce znów przejęli jednak inicjatywę. Dobrze funkcjonował ich blok, do tego Szymendera nie poradził sobie z zagrywką Jakuba Kochanowskiego . Siatkarze Indykpolu AZS męczyli się w ataku, zaliczka Resovii wzrosła do siedmiu punktów . Ostatecznie wygrała 25:19, partię zakończył Stephen Boyer.

Torey Defalco napędził Asseco Resovię. Rywale w opałach

W drugim secie sobotniego spotkania błysnął Torey Defalco . Amerykański przyjmujący popisał się znakomitą serią w polu serwisowym i rzeszowianie prowadzili 9:3. Weber sięgnął po rezerwowych. Do poprawy przyjęcia na boisku pojawił się nawet wracający po kontuzji Nicolas Szerszeń .

Asseco Resovia rozbiła rywala. Teraz czas na Ligę Mistrzów

W trzeciej partii znów w polu zagrywki błysnął Defalco. Resovia odskoczyła na trzy punkty. Co prawda przez chwilę nieco lepiej radził sobie w ataku Alan Souza , największa gwiazda olsztyńskiej drużyny, który miał wcześniej duże problemy ze skutecznością. Ale cały czas kulą u nogi drużyny było niedokładne przyjęcie zagrywki . Przewaga rzeszowian znów nieco wzrosła.

Co prawda gospodarzy zagrywką zaskoczył ich Argentyńczyk Manuel Armoa, ale już do końca seta nie oddali prowadzenia. Weber jeszcze próbował zmian w ustawieniu, na pozycji atakującego zameldował się nominalny przyjmujący Moritz Karlitzek. Spotkanie atakiem ze środka skończył Karol Kłos. Nagrodę dla MVP zdobył Jakub Kochanowski, który dodał do dorobku zespołu 10 punktów.