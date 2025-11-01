Siatkarski nokaut w meczu na szczycie. Kaczmarek i spółka bez szans, to już seria

Zespoły z Jastrzębia-Zdroju i Warszawy kończyły poprzedni sezon rywalizacją o brązowy medal PlusLigi. O ile jednak zwycięzcy tamtej rywalizacji, PGE Projekt, utrzymał bardzo mocny skład, o tyle w drużynie JSW Jastrzębskiego Węgla doszło do dużych zmian, i to raczej osłabień. Nowy sezon oba zespoły rozpoczęły jednak od dwóch zwycięstw.

Pierwszy set sobotniego spotkania był jednak pokazem siły siatkarzy ze stolicy. I to mimo braku Jakuba Kochanowskiego. Dość szybko wypracowali sobie czteropunktową przewagę. Rozgrywający Jan Firlej oparł grę w ataku na Linusie Weberze, który w pierwszej partii zdobył osiem punktów.

A gospodarze nie ustrzegli się błędów. Kiedy Adam Lorenc, rezerwowy atakujący, huknął w aut, PGE Projekt wygrywał już 18:14. W grę warszawian sporo dobrego wniósł środkowy Jurij Semeniuk, a dzieła dokończył Weber. Jego dwa asy serwisowe dały gościom zwycięstwo 25:19.

PlusLiga. JSW Jastrzębski Węgiel bez szans z PGE Projektem Warszawa

W drugiej partii wynik układał się podobnie. PGE Projekt objął prowadzenie 9:7, ale jastrzębianie odrobili straty blokiem - najpierw w wykonaniu Antona Brehme, potem Nicolasa Szerszenia. Tyle że po chwili było 13:10 dla gości i trener JSW Andrzej Kowal poprosił o przerwę.

Hala ucichła przy stanie 14:12, kiedy Łukasz Kaczmarek został uderzony w twarz piłką zaatakowaną z dużą mocą przez Webera. Wicemistrz olimpijski padł jak rażony piorunem, ale na szczęście po chwili wrócił do gry. Ale gospodarze mieli problemy z wynikiem. Po nieudanej akcji boisko opuścił Michał Gierżot, różnica wzrosła do czterech punktów.

Przy zagrywkach szerszenia jastrzębianie doprowadzili jednak do remisu 21:21. Tyle że końcówkę wygrali goście. Zdecydował blok przy ataku Mirana Kujundzicia, zwyciężyli 25:23.

Kolejną partię rozpoczęli od mocnego uderzenia. Po kolejnym asie serwisowym Webera prowadzili już 7:3, Kowal szybko przerwał więc grę. Warszawianie utrzymywali jednak przewagę.

Jastrzębianie mieli problemy z przyjęciem, w dodatku w połowie seta dwa razy nadziali się na blok rywali i przegrywali już 9:16. Gospodarzom udało się trochę przypudrować wynik, ale i tak skończyło się porażką 22:25.

PGE Projekt po raz trzeci w tym sezonie wygrywa więc w PlusLidze 3:0. Po raz drugi statuetkę dla MVP odebrał Kevin Tillie, który w trzech setach zdobył 14 punktów.

JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)

Jurij Semeniuk Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Anton Brehme (z numerem 12) w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla Bartłomiej Bodzek East News

Jan Firlej w barwach PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe