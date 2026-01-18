Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarski nokaut w hicie PlusLigi. Rywale zupełnie zaskoczeni, zmiana na podium

To miał być szlagier 17. kolejki PlusLigi i wielki rewanż za pucharową porażkę. Tymczasem skończyło się w trzech krótkich setach i zmianą na podium tabeli. Siatkarze PGE Projektu Warszawa okazali się bezradni w hali Podpromie - zwłaszcza w trzecim secie. Asseco Resovia Rzeszów pokazała, że finałowa porażka z niedawnego turnieju w Krakowie była tylko wypadkiem przy pracy.

Dwóch siatkarzy w białych koszulkach świętuje zdobycie punktu podczas meczu, jeden z nich wyraża silne emocje poprzez krzyk, a drugi zaciska pięść w geście triumfu.
Klemen Cebulj i Artur Szalpuk dobrze spisali się w meczu z PGE Projektem WarszawaDarek DelmanowiczPAP

Oba zespoły zaledwie tydzień temu spotkały się w Krakowie w czasie finałów TAURON Pucharu Polski. Wtedy zdecydowanie lepsza okazała się Asseco Resovia, wygrywając półfinał z PGE Projektem Warszawa w trzech setach. Potem jednak poległa w finale. W PlusLidze wróciła już na ścieżkę zwycięstw meczem z Cuprum Stilonem Gorzów.

Ale kiepski występ w finale pucharu spowodował zmiany w składzie Resovii - na libero znów gra Erik Shoji, na środku pojawił się Cezary Sapiński. Warszawianie ograli zaś JSW Jastrzębski Węgiel i przed początkiem 17. kolejki byli liderem tabeli - Bogdanka LUK Lublin wyprzedziła ich dopiero w sobotę, rozgrywając swój mecz wcześniej niż rywale.

    Rzeszowianie w pierwszym secie niedzielnego meczu błyskawicznie zbudowali sobie przewagę. Przy zagrywkach Danny'ego Demyanenko objęli prowadzenie 5:1, potem wygrywali nawet pięcioma punktami. Ta przewaga błyskawicznie jednak stopniała - po punktowym bloku Linusa Webera był remis 10:10.

    Z wyrównanej walki w tym secie zwycięsko wyszła Resovia. W końcówce najpierw zagrywką rywali zaskoczył Karol Butryn, a w decydującej akcji Marcin Janusz zatrzymał blokiem Bartosza Bednorza. Rzeszowianie wygrali 25:23.

    PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów w natarciu. PGE Projekt Warszawa znów cierpiał

    W drugim secie gospodarze znów nacisnęli zagrywką. Po kolejnym ciosie Artura Szalpuka z pola serwisowego prowadzili 12:8 i trener rywali Tommi Tiilikainen przerwał grę. Tyle że w kolejnej akcji w aut zaatakował Kevin Tilie.

      Od tej pory Asseco Resovia utrzymywała prowadzenie. Goście potrafili chwilami zmniejszyć straty do dwóch punktów, ale rywali już nie dogonili. W końcówce blokiem popisał się jeszcze Demyanenko, a gospodarze wygrali 25:21.

      Siatkówka. Zmiany nie pomogły warszawskiej drużynie. Awans Resovii w tabeli

      W drugim secie Warszawianie popełnili aż 10 błędów. W trzecim już na początku ich problemem było przyjęcie, w którym dwa razy nie poradził sobie Damian Wojtaszek - i gospodarze mieli już trzy punkty zapasu.

      PGE Projekt grał już z rezerwowym atakującym Bartoszem Gomułką. Ale Resovia szybko objęła prowadzenie 9:3 i Tiilikainen zdecydował się na kolejne zmiany, ściągając z boiska Jana Firleja i Bartosza Bednorza.

        Po rzeszowskiej stronie świetnie w ataku radził sobie natomiast Butryn, różnica wzrosła do ośmiu punktów. Skończyło się wręcz siatkarskim nokautem 25:14 i szybkim zwycięstwem w całym meczu.

        To już trzecie zwycięstwo Asseco Resovii z PGE Projektem w tym sezonie. W żadnym z tych meczów Warszawianie nie wygrali ani jednego seta. Daje ono Rzeszowianom awans na trzecie miejsce w tabeli i zmniejszenie strat do rywali ze stolicy do tylko dwóch punktów.

        Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Sapiński, Cebulj, Janusz, Demyanenko, Szalpuk - Shoji (libero) oraz Zatorski, Louati, Bucki

        PGE Projekt Warszawa: Weber, Kłos, Tillie, Firlej, Semeniuk, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Gomułka, Kozłowski, Koppers, Strulak

        Dynamiczna akcja podczas meczu siatkówki, zawodnik w czarnym stroju wykonuje atak, zaś dwóch graczy drużyny przeciwnej w białych koszulkach z napisem Asseco próbuje zablokować piłkę przy siatce.
        Bartosz Bednorz kontra blok Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP
        Zawodnik w białej koszulce z numerem 6 wyskakuje wysoko nad siatkę podczas zaciętego meczu siatkówki, obok niego trzech przeciwników w czarnych koszulkach koncentruje się na próbie blokowania zagrania, w tle widać fragmenty boiska oraz siatkę.
        Danny Demyanenko w czasie meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt WarszawaDarek DelmanowiczPAP
        Trzech siatkarzy w białych i czerwonych strojach próbuje zablokować atak zawodnika drużyny przeciwnej, piłka siatkowa znajduje się tuż nad siatką, dynamiczna akcja rozgrywa się na hali sportowej.
        Blok siatkarzy Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP

