Siatkarski nokaut w finale PlusLigi. Leon bezradny, rekord Amerykanina

Aluron CMC Warta Zawiercie po raz trzeci z rzędu gra w finałach PlusLigi. Po raz drugi gości rywali w Sosnowcu, i to tych samych, co przed rokiem - wówczas jednak to Bogdanka LUK Lublin cieszyła się z pierwszego w historii tytułu mistrzowskiego.

"Wydaje się, że swoją wszechstronnością to Zawiercie może mieć delikatną przewagę. Oczywiście wszystko zweryfikuje boisko. (...) Znamy te zespoły, tutaj taktyka nie będzie mieć znaczenia" - przewidywał przed finałami w rozmowie z Interia Sport Piotr Gruszka, który mistrzostwo Polski zdobył sześć razy.

Chwila ciszy, a potem atak Zawiercian. Bogdanka LUK Lublin przełamana w pierwszym secie

Zanim siatkarze przystąpili do gry, wyjątkowo wybrzmiała chwila ciszy. Uczciła pamięć Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła związanego z regionem. Później pierwszą zagrywkę wykonał Bartosz Kwolek. Przyjmujący Zawiercian posłał piłkę w kierunku Wilfredo Leona, którego przeciwnicy regularnie próbują w ten sposób zmęczyć. I choć w tej akcji punkt zdobył blok Bogdanki LUK, to w kolejnej, w swoim pierwszym ataku, Leon się pomylił.

W pierwszej partii Leon nie był zresztą wcale najczęściej przyjmującym zagrywki zawodnikiem obrońców tytułu. Ale zagrywka była wielką bronią Zawiercian. Gdy w połowie seta pierwszym asem serwisowym popisał się Leon, szybko tym samym odpowiedzieli Mateusz Bieniek i Aaron Russell.

Kluczowa była jednak seria świetnych zagrywek Bartłomieja Bołądzia. Przy niej Warta odskoczyła na cztery punkty, ale świetną pracę Zawiercianie wykonali też blokiem. Nie pomogły zmiany, na które zdecydował się Stephane Antiga - Warta zanotowała aż sześć punktowych bloków, ostatni ustalił wynik na 25:19.

PlusLiga. Rewelacyjny Aaron Russell, pretendent rozbił mistrza Polski

Na drugiego seta Bogdanka LUK wyszła już bez nieskutecznego na otwarcie meczu Jacksona Younga. Zastąpił go Hilir Henno, posłał dwa asy serwisowe, i goście zaczęli od prowadzenia 4:0.

Zawiercianie sprawnie odrobili jednak straty. Dopadli rywali już przy stanie 8:8, po kolejnym świetnym serwisie Russella. Amerykanin na tym nie poprzestał, bo posłał jeszcze dwie kąśliwe zagrywki i Warta od razu zyskała przewagę.

Sięgnęła czterech punktów, ale kiedy Henno odpowiedział asem, a Lublinianie w końcu zdobyli też punkt blokiem, gospodarze prowadzili już tylko 17:16. Przerwa na żądanie trenera Michała Winiarskiego nieco jednak wybiła rywali z rytmu i Warta sprawnie odbudowała przewagę. Przez jej blok nie mógł przebić się Leon, a wygraną 25:21 przypieczętował as serwisowy Miguela Tavaresa.

Zawiercianie mocno nacisnęli także już na początku trzeciego seta. Znów w polu zagrywki błysnął rewelacyjny tego dnia Russell i przy prowadzeniu gospodarzy 8:4 Antiga wezwał Lublinian do siebie. Amerykanin dotąd w PlusLidze nigdy nie zdobył zagrywką więcej niż trzech punktów. W sobotę wyśrubował swój rekord do sześciu asów.

A przewaga Zawiercian rosła w szybkim tempie. Wkrótce Antiga wykorzystał drugą przerwę, ale i tak Warta wygrywała już 17:8. Z pola serwisowego swoje dorzucił jeszcze Jurij Gladyr. Leon jeszcze odgryzł się zagrywką, która powaliła na podłogę Kwolka, ale to było za mało na rywali. Koncert Zawiercian zakończył się ich nokautującym zwycięstwem 25:14.

Rywalizacja w finałach toczy się do trzech zwycięstw. Drugie spotkanie już w środę w Lublinie. Transmisje wszystkich meczów finałowych na antenach Polsatu Sport.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Marcin Komenda w bloku w meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie Art Service PAP

Wilfredo Leon w ataku w finale PlusLigi Art Service PAP

Trenerzy finalistów: Stephane Antiga i Michał Winiarski Art Service PAP

