Siatkarski mistrz świata nagle wypalił do dziennikarki. "Przestań, bo oszaleję"

PGE Projekt Warszawa jeszcze przed startem sezonu był wymieniany jako jeden z faworytów do medalu PlusLigi, a od początku rozgrywek potwierdza, że nie były to przesadzone oceny. Podopieczni Piotra Grabana na inaugurację rozbili 3:0 ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle , później również w trzech setach ograli GKS Katowice, a w czwartek pokonali 3:1 PSG Stal Nysę.

Artur Szalpuk do dziennikarki: Przestań, bo oszaleję

Dopytywany z kolei o to, co było kluczem do pokonania rywali z Nysy, Szalpuk zwrócił uwagę na zagrywkę. "Bo wiadomo, że jak się dobrze zagrywa, to się lepiej blokuje i wyprowadza kontrę" - wyjaśnił.