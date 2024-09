Jednym z miast poważnie zagrożonych w trakcie powodzi, jaka od kilku dni ma miejsce w południowych regionach kraju, była Nysa . Na terenie miasta doszło zresztą do podtopień - zalany wodą został m.in. szpital, z którego ewakuowano pacjentów, ucierpiały też domy mieszkańców, w tym Bartosza Kurka i jego żony Anny , która informowała, że doszło do zalania garażu i siłowni.

W poniedziałek stało się jasne, że może dojść do jeszcze większego kataklizmu, ponieważ pojawiło się poważne zagrożenie wylaniem jeziora Nyski, sztucznego zbiornika na nysy Kłodzkiej. Tam mieszkańcy miasta tłumnie stawili się, by umacniać przeciekające wały przeciwpowodziowe. W akcję zaangażowali się również przedstawiciele siatkarskiej PSG Stali Nysa , w tym prezes Robert Prygiel i trener Robert Pliński.

W kontakcie ze szkoleniowcem był prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, który w programie Przeglądu Sportowego Onet ujawnił treść SMS-a, jakiego otrzymał od Plińskiego. "Prosił tylko o to, żebyśmy się za nich modlili, bo są w trudnej sytuacji" - zdradził. Później o kulisach dramatycznej akcji na wałach opowiedział sam trener.

Daniel Pliński o walce o Nysę. "Rokowania były fatalne"

"Rokowania były fatalne, bo mówiono, że jeśli wał pęknie, woda może sięgnąć nawet do trzeciego piętra. My byliśmy w mieszkaniu, które było właśnie na trzecim piętrze. Od razu postanowiliśmy pojechać, żeby pomóc. Myślę, że każdy by tak zrobił" - powiedział.