Siatkarski łomot, wściekłość gwiazdy, kuriozalne błędy. Wielkie emocje w "meczu o życie"

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w tym sezonie częściej wygrywała w Pucharze Challenge niż w PlusLidze. W tym tygodniu poległa jednak również i w europejskich rozgrywkach, przegrywając 0:3 z Allianz Milano. Piątkowe spotkanie dla drużyny, która sensacyjnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi, było jednak znacznie ważniejsze: z gatunku tych określanych jako "mecz o życie".

Do Cuprum Stilonu Częstochowianie tracili już sześć punktów. Mecz w Gorzowie rozpoczęli bez nominalnego libero - w jego rolę wcielił się nominalny przyjmujący Artur Sługocki. Ale to gospodarze lepiej rozpoczęli spotkanie, po bloku Thiago Veloso prowadzili 9:6.

Siatkarska demolka w pierwszym secie. A potem nagła zmiana

Do tego Cuprum Stilon dołożył punktową zagrywkę Kamila Kwasowskiego. Gorzowianie uciekali coraz mocniej, bo Thiago, który na co dzień nie błyszczy w bloku, po raz kolejny zablokował atak rywali. Imponowała cała drużyna, w obronie pomagał atakujący Chizoba Neves Atu, ale najważniejsza była zagrywka. Łącznie przyniosła gospodarzom pięć punktów i pozwoliła wręcz zdemolować rywali 25:14.

W trakcie pierwszej partii trener gości Ljubomir Travica zdecydował się ściągnąć z boiska Luciano De Cecco. Argentyński rozgrywający, przez lata uważany za jednego z najlepszych na świecie, schodził na ławkę wściekły. Ale drugą partię znów rozpoczął w szóstce.

I tym razem gra Częstochowian wyglądała już lepiej. W połowie seta to oni mieli dwa punkty przewagi. Oprócz atakującego Patrika Indry w ofensywie dobrze spisywali się środkowi. W końcu pomogła im też zagrywka, punkt zdobył nią Bartłomiej Lipiński i goście prowadzili 18:14. Gorzowianom grało się już znacznie trudniej i to Steam Hemarpol Politechnika wygrała 25:17.

To miał być "mecz o życie" w PlusLidze. Kuriozalne błędy i dyskusje

Trzecia partia w końcu przyniosła spodziewane emocje. Co prawda Cuprum Stilon objął prowadzenie 7:5, ale Częstochowianie cały czas trzymali się blisko. W ofensywie gospodarzy liderował Kwasowski, po drugiej stronie atak opierał się na Indrze. W końcu nieco od siebie dodał Milad Ebadipour, ale kapitan gości "popisał się" też kuriozalnym błędem, gdy tyłem próbował przebić piłkę za siatkę.

Przy remisie 20:20 kluczowym blokiem popisał się Marcin Kania. Przewidział nietypowe zagranie De Cecco do środkowego i zatrzymał Sebastiana Adamczyka. W ważnym momencie w ataku Gorzowian nie zawiedli Mathis Henno i Chizoba, a w przyjęciu Szymon Gregorowicz - to ich zespół wygrał 25:23.

W czwartej partii od początku sporo się działo. Daniel Popiela, środkowy gości, został przypadkowo uderzony w twarz i aż musiał położyć się na podłodze, ale na szczęście był w stanie grać dalej. Częstochowianie podważali też decyzje arbitrów.

A na boisku trwała wyrównana walka. Denerwował się trener Cuprum Stilonu Hubert Henno, a jego drużyna przegrywała 18:20. W końcówce kontratak wykończył jeszcze Indra, Gorzowianie nie wykorzystali szansy na komplet punktów - przegrali 22:25

Nerwy w tie-breaku. Pięć setów w kluczowym meczu

Tie-break to lepszy początek Częstochowian. Prowadzili już 5:2, wyraźnie odżył Ebadipour. Goście mocno dyskutowali z arbitrami, ale też coraz mocniej nakręcali się do dobrej gry. Mimo to różnica zmalała do punktu.

Chwilę po zmianie stron był jednak remis 9:9. W obronie błysnął Henno, w ataku Kwasowski. Francuz pomógł też zagrywką, Kania w bloku. To dało gospodarzom dwa punkty przewagi. Częstochowski blok doprowadził jednak do remisu 12:12, a po chwili prowadzenie dał im Ebadipour. Piłkę meczową mieli jednak gospodarze, bo w aut zaatakował Adamczyk - ale też nie dostał najlepszej piłki od De Cecco. To Gorzowianie wygrali 16:14.

Zwycięstwo 3:2 daje jednak Cuprum Stilonowi kolejny oddech i już siedem punktów przewagi nad ostatnią w stawce drużyną z Częstochowy. Steam Hemarpol Politechnice pozostaje głównie pogoń za zespołem Barkomu Każany Lwów - ukraiński zespół wyprzedza ją o cztery "oczka".

Cuprum Stilon Gorzów: Chizoba, Kania, Kwasowski, Thiago, Niemiec, Henno - Gregorowicz (libero) oraz Gąsior, Węgrzyn, Rejno, Więcławski

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Indra, Adamczyk, Ebadipour, De Cecco, Popiela, Lipiński - Sługocki (libero) oraz Kiedos, Kowalski, Jeanlys

Mathis Henno, jeden z liderów Cuprum Stilonu Gorzów Piotr Matusewicz East News

Milad Ebadipour, kapitan Częstochowian Piotr Matusewicz East News

Luciano De Cecco (z prawej) w reprezentacji Argentyny podczas MŚ volleyballworld.com materiały prasowe

