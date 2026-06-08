Siatkarski gigant ogłasza zmianę. Mentor Winiarskiego wraca do Polski

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Duża zmiana w PGE Projekcie Warszawa. Zespół brązowych medalistów ostatniego sezonu PlusLigi zmienia trenera mimo historycznego awansu do Final Four Ligi Mistrzów. Miejsce duetu Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek zajmuje trener z głośnym nazwiskiem. Drużynę obejmie Roberto Piazza, aktualny selekcjoner reprezentacji Iranu. Włoch wraca do Polski po siedmiu latach przerwy. Z warszawskim klubem związał się długim kontraktem.

Trzech mężczyzn w strojach z napisem Trefl Gdańsk i jeden w marynarce podczas rozmowy w hali sportowej.
Roberto Piazza będzie pracować w Warszawie. Przed laty w Bełchatowie jego asystentem był Michał WiniarskiTomasz Zasinski / 058sport.plNewspix.pl

Za PGE Projektem Warszawa burzliwy sezon. Klub ze stolicy rozpoczął go z nowym trenerem Tommim Tiilikainenem, ale Fin nie dotrwał na stanowisku do końca sezonu. Sam zrezygnował w trakcie rozgrywek, a u sterów drużyny zastąpili go asystenci: Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek.

To miało być jednak rozwiązanie tymczasowe, do końca sezonu. Nalepka i Kaczmarek poradzili sobie jednak bardzo dobrze. Doprowadzili drużynę do trzeciego z rzędu brązowego medalu PlusLigi oraz czołowej czwórki Ligi Mistrzów. Warszawianie po raz pierwszy w historii zagrali o medale tych rozgrywek, ostatecznie po porażce z Ziraatem Bankkart Ankara skończyli na czwartym miejscu.

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Długi kontrakt Włocha. Roberto Piazza wraca do Polski po latach

W kolejnej edycji Ligi Mistrzów poprowadzi ich jednak już nowy szkoleniowiec. W poniedziałek klub ostatecznie potwierdził doniesienia, które w siatkarskim środowisku krążyły już od kilku miesięcy. Nowym trenerem PGE Projektu Warszawa został Roberto Piazza.

"Jestem bardzo podekscytowany powrotem do Polski i objęciem funkcji trenera PGE Projektu Warszawa. Przed nami cztery lata wyzwań i ciężkiej pracy, która - mam nadzieję - da nam wiele powodów do dumy" - podkreśla 58-letni trener w komunikacie opublikowanym przez warszawski klub.

Piazza otrzymał bowiem duże zaufanie ze strony PGE Projektu. Podpisał aż czteroletni kontrakt, co w PlusLidze należy do rzadkości - tak długimi umowami wyróżniała się dotąd tylko Aluron CMC Warta Zawiercie, która związała się na lata z trenerem Michałem Winiarskim.

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Piazzę i Winiarskiego sporo zresztą łączy. Włoch był mentorem Polaka w PGE Skrze Bełchatów. Winiarski był tam jego asystentem, a ich wspólna praca zaowocowała między innymi mistrzostwem Polski w 2018 r. - ostatnim, jakie dotąd zdobył klub z Bełchatowa.

Piazza pracował w PGE Skrze w latach 2017-2019, wcześniej, w latach 2014-2015, prowadził też Jastrzębski Węgiel. Ostatnich siedem sezonów spędził jednak w ojczyźnie, gdzie trenował Allianz Milano. Z tą drużyną dwa razy wygrał Puchar Challenge, zdobył też brąz ligi włoskiej.

Pracę w klubie łączył z trenowaniem reprezentacji narodowych - najpierw Holandii, a od ubiegłego roku Iranu. To właśnie z tą drużyną Piazza aktualnie przygotowuje się do startu w Lidze Narodów.

"Dla mnie Roberto Piazza to bez wątpienia jeden z absolutnie najlepszych trenerów na świecie. Nie ukrywam, że od lat był moim głównym celem transferowym na tej pozycji. Z roku na roku ponawialiśmy kontakt, rozmawialiśmy i szukaliśmy idealnego momentu, by połączyć nasze ścieżki. Finalnie ten moment nadszedł właśnie teraz. Podpisanie czteroletniej umowy to jasny dowód na to, jak stabilny, silny i perspektywiczny projekt budujemy w stolicy. Kontrakt o takiej długości daje nam komfort pracy i gwarancję budowania drużyny z myślą o najwyższych celach przez lata" - argumentuje zatrudnienie Włocha Piotr Gacek, prezes PGE Projektu.

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