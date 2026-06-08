Siatkarski gigant ogłasza zmianę. Mentor Winiarskiego wraca do Polski

Za PGE Projektem Warszawa burzliwy sezon. Klub ze stolicy rozpoczął go z nowym trenerem Tommim Tiilikainenem, ale Fin nie dotrwał na stanowisku do końca sezonu. Sam zrezygnował w trakcie rozgrywek, a u sterów drużyny zastąpili go asystenci: Kamil Nalepka i Bartosz Kaczmarek.

To miało być jednak rozwiązanie tymczasowe, do końca sezonu. Nalepka i Kaczmarek poradzili sobie jednak bardzo dobrze. Doprowadzili drużynę do trzeciego z rzędu brązowego medalu PlusLigi oraz czołowej czwórki Ligi Mistrzów. Warszawianie po raz pierwszy w historii zagrali o medale tych rozgrywek, ostatecznie po porażce z Ziraatem Bankkart Ankara skończyli na czwartym miejscu.

Długi kontrakt Włocha. Roberto Piazza wraca do Polski po latach

W kolejnej edycji Ligi Mistrzów poprowadzi ich jednak już nowy szkoleniowiec. W poniedziałek klub ostatecznie potwierdził doniesienia, które w siatkarskim środowisku krążyły już od kilku miesięcy. Nowym trenerem PGE Projektu Warszawa został Roberto Piazza.

"Jestem bardzo podekscytowany powrotem do Polski i objęciem funkcji trenera PGE Projektu Warszawa. Przed nami cztery lata wyzwań i ciężkiej pracy, która - mam nadzieję - da nam wiele powodów do dumy" - podkreśla 58-letni trener w komunikacie opublikowanym przez warszawski klub.

Piazza otrzymał bowiem duże zaufanie ze strony PGE Projektu. Podpisał aż czteroletni kontrakt, co w PlusLidze należy do rzadkości - tak długimi umowami wyróżniała się dotąd tylko Aluron CMC Warta Zawiercie, która związała się na lata z trenerem Michałem Winiarskim.

Mentor Michała Winiarskiego znów w Polsce. PGE Projekt Warszawa zrealizował swój cel

Piazzę i Winiarskiego sporo zresztą łączy. Włoch był mentorem Polaka w PGE Skrze Bełchatów. Winiarski był tam jego asystentem, a ich wspólna praca zaowocowała między innymi mistrzostwem Polski w 2018 r. - ostatnim, jakie dotąd zdobył klub z Bełchatowa.

Piazza pracował w PGE Skrze w latach 2017-2019, wcześniej, w latach 2014-2015, prowadził też Jastrzębski Węgiel. Ostatnich siedem sezonów spędził jednak w ojczyźnie, gdzie trenował Allianz Milano. Z tą drużyną dwa razy wygrał Puchar Challenge, zdobył też brąz ligi włoskiej.

Pracę w klubie łączył z trenowaniem reprezentacji narodowych - najpierw Holandii, a od ubiegłego roku Iranu. To właśnie z tą drużyną Piazza aktualnie przygotowuje się do startu w Lidze Narodów.

"Dla mnie Roberto Piazza to bez wątpienia jeden z absolutnie najlepszych trenerów na świecie. Nie ukrywam, że od lat był moim głównym celem transferowym na tej pozycji. Z roku na roku ponawialiśmy kontakt, rozmawialiśmy i szukaliśmy idealnego momentu, by połączyć nasze ścieżki. Finalnie ten moment nadszedł właśnie teraz. Podpisanie czteroletniej umowy to jasny dowód na to, jak stabilny, silny i perspektywiczny projekt budujemy w stolicy. Kontrakt o takiej długości daje nam komfort pracy i gwarancję budowania drużyny z myślą o najwyższych celach przez lata" - argumentuje zatrudnienie Włocha Piotr Gacek, prezes PGE Projektu.

Roberto Piazza ROBERTO TOMMASINI AFP

Siatkarze PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe





Michał Winiarski Trenerem Sezonu 2025/2026 w PlusLidze Polsat Sport