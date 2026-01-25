Siatkarska sensacja. Stephane Antiga wściekły, nawet Wilfredo Leon nie dał rady

Bogdanka LUK Lublin w tym sezonie dwukrotnie pokonała już JSW Jastrzębski Węgiel - w PlusLidze i w meczu o Superpuchar Polski. W obu przypadkach nie były to jednak łatwe zwycięstwa, rywale urywali mistrzom Polski seta.

A Lublinianie, choć ostatnio wygrali ważny mecz Ligi Mistrzów w Turcji, cały czas nie mogą korzystać ze wszystkich zawodników. Trener Stephane Antiga musi szukać nowych opcji na pozycji atakującego, gdzie znów mecz rozpoczął nominalny przyjmujący Hilir Henno.

I Jastrzębianie niedzielne spotkanie w Lublinie rozpoczęli mocno. Szybko uciekli aż na cztery punkty, prowadząc 13:9. Blokiem popisał się Łukasz Usowicz, w kontratakach pomagał Michał Gierżot. W pewnym momencie goście mieli już pięć punktów przewagi.

I mimo że Lublinianie naciskali, to przyjezdni utrzymali przewagę. Ofensywę oparli na Gierżocie, który zdobył w pierwszym secie aż 10 punktów. A JSW zwyciężył 25:21.

Michał Gierżot w świetnej formie. JSW Jastrzębski Węgiel zaskoczył lidera

Jastrzębski Węgiel również w poprzednim tygodniu grał w pucharach i zanotował wygraną w Pucharze CEV. Drugiego seta w Lublinie rozpoczął od wypracowania trzypunktowej przewagi, choć pomógł mu także błąd w ataku Aleksa Grozdanowa.

Jastrzębianie prowadzili 10:7, ale wkrótce był remis 11:11. Od tej pory trwało przeciąganie liny, ale mocniej szarpali za nią goście. Tym razem liderem ich ofensywy był Nicolas Szerszeń, ale w ważnych momentach nadal nie zawodził Gierżot.

Na nic asy serwisowe Wilfredo Leona i Henno, Bogdanka LUK niespodziewanie przegrała kolejną partię - teraz 21:25. Seta zakończył autowy atak Leona.

Bogdanka LUK Lublin niespodziewanie przegrywa. Wściekły Stephane Antiga

Trzeci set także rozpoczął się dla Bogdanki LUK źle. A przecież drużyna Antigi jest liderem PlusLigi i mogła skorzystać z sensacyjnej porażki PGE Projektu Warszawa z Barkomem Każany Lwów, by zbudować sobie przewagę w tabeli.

Tymczasem trzeci set także zaczął układać się dla Lublinian źle. Po błędzie Jakuba Wachnika dwa punkty przewagi miał JSW Jastrzębski Węgiel. Po szczęśliwej zagrywce Benjamina Toniuttiego jego zespół prowadził już 11:8. Antiga poprosił o przerwę, a w jej trakcie był po prostu wściekły.

W drugiej części seta goście zdołali dwa razy zablokować ataki Leona. Nie pomogły zmiany w drużynie z Lublina, to był już popis JSW. Drużyna trenera Andrzeja Kowala zaskoczyła mistrza Polski, wygrała 25:16 i zamknęła mecz.

Mimo porażki Bogdanka LUK pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli. Jastrzębianie przeskakują na siódmą pozycję.

Bogdanka LUK Lublin: Henno, McCarthy, Wachnik, Komenda, Grozdanow, Leon - Thales (libero) oraz Gyimah, Czyrek, Prokopczuk, Young, Zając

JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Brehme, Szerszeń, Toniutti, Usowicz, Gierżot - Granieczny (libero) oraz Lorenc, Kufka, Zaleszczyk

Łukasz Kaczmarek, atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Nicolas Szerszeń (w środku) i siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla Artur Szczepanski/REPORTER East News

Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport