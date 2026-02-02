Siatkarska niespodzianka w takim momencie. Francuz przyćmił polskich siatkarzy

Po wyrównanym początku przewagę zyskali goście. Kiedy Chizoba Neves Atu wykończył kontratak, gorzowianie wygrywali 12:9. Od tej pory utrzymywali przewagę, a w drugiej części seta ją powiększyli, kiedy Mathis Henno zablokował atak Bartosza Filipiaka.

Goście dość niespodziewanie nie dali drużynie z Suwałk większych szans. Seta zakończył as serwisowy Chizoby - Brazylijczyk ustalił wynik na 25:21.

Siatkówka. Mathis Henno liderem Cuprum Stilonu Gorzów

A przecież w 2026 r. zdecydowanie lepiej w PlusLidze radzi sobie Ślepsk. Drużyna prowadzona przez Dominika Kwapisiewicza wygrała cztery z ostatnich pięciu spotkań i zdecydowanie oddaliła się od strefy spadkowej. W ostatniej kolejce niespodziewanie pokonała Indykpol AZS Olsztyn. I powoli zbliżała się do czołowej ósemki.

Cuprum Stilon był zaś przed poniedziałkowym spotkaniem na miejscu przedostatnim, tylko trzy punkty nad ostatnią w tabeli Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Początek drugiego seta nadal jednak stał pod znakiem skutecznej gry Gorzowian, którzy utrzymywali się dwa, trzy punkty przed gospodarzami.

Ślepsk w końcu zbliżył się do rywali przy wyniku 13:14, kiedy kontratak po zagrywce Jana Nowakowskiego wykończył Filipiak. I w końcu gospodarze doprowadzili do remisu 17:17. Ale to Cuprum Stilon miał w swoim składzie Henno. Francuz ostrzelał rywali z pola zagrywki i Gorzowianie znów prowadzili, tym razem 22:18.

Choć siatkarze z Suwałk obronili trzy piłki setowe, przy czwartej skapitulowali. Goście zwyciężyli 25:23, co zapewniało im co najmniej punkt do tabeli PlusLigi.

PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki zupełnie sobie nie poradził. Bezcenne zwycięstwo rywali

Na trzecią partię Ślepsk wyszedł z Antonim Kwasigrochem na przyjęciu - polski siatkarz zastąpił reprezentanta Brazylii Henrique Honorato. W obronie pomagał też rezerwowy libero Jakub Kubacki. Mimo to Gorzowianie błyskawicznie zyskali pięć punktów przewagi, gdy wynik 8:3 dał im blok na środku siatki - popisał się nim Marcin Kania.

Na środku w ataku skuteczny był z kolei Patryk Niemiec. Siatkarze z Suwałk byli w stanie nieco zbliżyć się do rywali, ale na więcej nie pozwoliły im między innymi własne błędy. Po ich stronie siatki zdarzały się niedokładności.

Mocniej nacisnęli na gości dopiero w końcówce, przy zagrywkach Kamila Droszyńskiego, ale to Gorzowianie wygrali 25:22 i zamknęli spotkanie. Nagrodę dla MVP otrzymał Henno, który zdobył w Suwałkach 18 punktów.

Cuprum Stilon zwycięstwem oddala się od ostatniego miejsca w PlusLidze i widma spadku. Gorzowianie wyprzedzają w tabeli Barkom Każany Lwów, który w piątek sensacyjnie pokonał ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle.

Ślepsk Malow Suwałki: Filipiak, Smith, Asparuhow, Jankiewicz, Nowakowski, Honorato - Mariański (libero) oraz Kwasigroch, Kubacki (libero), Gallego, Droszyński

Cuprum Stilon Gorzów: Chizoba, Kania, Henno, Thiago, Niemiec, Kwasowski - Gregorowicz (libero) oraz Waliński, Gąsior, Więcławski

David Smith, środkowy i najbardziej doświadczony zawodnik Ślepska Malow Suwałki PHOTO ALEX MACINOWSKI/ SUPER EXPRESS / Agencja SE East News

Dominik Kwapisiewicz, trener Ślepska Malow Suwałki Tomasz Waszczuk PAP

Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów Artur Szczepanski/REPORTER East News

