Partner merytoryczny: Eleven Sports

Show polskiego siatkarza, tego jeszcze nie było. Przyćmił rywali

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Nikola Grbić przed mistrzostwami świata zdecydował się na skreślenie kilku zawodników, w tym przyjmującego uznawanego za jednego z najlepszych zawodników w Polsce na tej pozycji. Ten dalej potwierdza, że zasługuje na miejsce w reprezentacji, a ostatnio swoim kapitalnym występem ponownie wysłał wiadomość Nikoli Grbiciowi. I odnotował wynik, jakiego jeszcze w jego wykonaniu w trwającym sezonie nie widzieliśmy.

Dwa ujęcia siatkarza z numerem 10 – po lewej stronie w czerwonym stroju reprezentacji Polski z uniesioną ręką w geście triumfu, po prawej w białym stroju klubowym z wyrazistą ekspresją radości po udanej akcji, obydwa zdjęcia wykonane podczas meczu siat...
Bartosz Bednorz błyszczał w reprezentacji Polski, błyszczy też w PGE Projekcie WarszawaPiotr Matusewicz/PressFocus/Weronika Polec/Arena AkcjiNewspix.pl

Nikola Grbić od momentu przejęcia reprezentacji Polski co sezon staje przed dylematem związanym z powołaniami na najważniejsze imprezy, ponieważ dysponuje szerokim i wyrównanym składem. Jego decyzje personalne często też wzbudzają dyskusje, nie inaczej było przed ostatnimi mistrzostwami świata, gdy selekcjoner skreślił Bartosza Bednorza. Przyjmujący błyszczał bowiem w sezonie kadrowym, od lat zresztą potwierdza, że jest klasowym siatkarzem.

To już jednak przeszłość, a Bednorz skupia się na występach w lidze. Od trwającego sezonu broni barw PGE Projektu Warszawa i to właśnie w barwach stołecznej ekipy pracuje na to, by ponownie zasłużyć na powołanie do reprezentacji. Swoim ostatnim występem znowu wysłał wiadomość Grbiciowi potwierdzając, że zasługuje na to, by być nie tylko w szerokim gronie powołanych, ale też rywalizować o miejsce w kadrze na najważniejsze turnieje sezonu.

W hicie PlusLigi Projekt Warszawa podjął JSW Jastrzębski Węgiel - stołeczna ekipa stanęła przed szansą, by wykorzystać wpadkę Bogdanki LUK Lublin w derbach Lubelszczyzny i wskoczyć na fotel lidera rozgrywek. Początek spotkania nie układał się jednak po myśli gospodarzy.

Zobacz również:

Fabian Drzyzga w 2024 roku ponownie wyjechał z Polski
Siatkówka

Polski siatkarz wyjechał z kraju, teraz ogłasza. Ciepło wspomina swój pobyt w Rosji

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    PlusLiga. Bartosz Bednorz błysnął w barwach PGE Projektu Warszawa

    To goście wygrali pierwszą partię (25:20) i zbliżyli się do zwycięstwa w meczu. Kolejne sety padły już łupem Projektu, w czym duża zasługa wspomnianego Bednorza. Przyjmujący zakończył mecz z aż 24 punktami na koncie, był najlepiej punktującym siatkarzem spotkania. Wyśrubował też swój najlepszy wynik w sezonie, do tej pory bowiem jego rekordem trwającej kampanii było 22 "oczek" przeciwko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

    Po meczu Bednorz stanął przed kamerą Polsatu Sport i został skonfrontowany z tezą prowadzącego wywiad Jakuba Bednaruka, że w grze warszawskiej drużyny nie było słabych punktów.

    "Wydaje mi się, że słabe punkty zawsze są i troszkę musimy popracować nad dobrym początkiem, bo pierwszy set nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Troszeczkę go przespaliśmy" - powiedział.

    Zobacz również:

    Kamil Semeniuk
    Reprezentacja siatkarzy

    We Włoszech znowu głośno o polskim siatkarzu. Kapitalna forma gwiazdy kadry

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Przyjmujący reprezentacji Polski podkreślił, że w starciu z JSW Jastrzębskim Węglem kluczowe były "drobne elementy", które przemawiały na korzyść jego zespołu.

      Trzeba się z tego cieszyć, natomiast czy to był najlepszy występ? Nie wiem. Ja tego tak nie analizuję, idę do przodu i staram się grać najlepszą siatkówkę. Wydaje mi się, że na pewno lepiej czujemy się razem na boisku
      dodał.

      PGE Projekt, który wskoczył na pozycję lidera rozgrywek, kolejny mecz w ramach PlusLigi rozegra w niedzielę 18 stycznia. Bednorz i spółka zmierzą się na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów.

      Zobacz również:

      Siatkarki ŁKS rzadko miały takie powody do radości
      Liga Mistrzyń

      Bolesna lekcja w Lidze Mistrzyń. Wicemistrzynie Polski odarte ze złudzeń

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris Saint-Cloud. Skrót meczuPolsat Sport
      Sportowiec z brodą i krótkimi włosami ubrany w czarny koszulkę z logo sponsora i nazwą drużyny siatkarskiej, uśmiechnięty, w tle inny zawodnik lekko rozmyty.
      Bartosz Bednorz w barwach PGE Projektu WarszawaPiotr MatusewiczEast News
      Dwóch siatkarzy w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski stoi pośród rozgrywanego meczu, jeden widoczny z profilu z numerem 10, drugi od tyłu z numerem 34, sylwetki na tle rozmytej widowni.
      Bartosz BednorzMateusz BireckiAFP
      Bartosz Bednorz
      Bartosz BednorzMATEUSZ BIRECKI/NurPhotoAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja