Sir Safety Conad Perugia Wilfredo Leona bez większych problemów pokonała Consar Ravenna 3:0 (25:18, 25:20, 26:24) w meczu siódmej kolejki włoskiej Serie A1. Reprezentant Polski był najlepszym graczem swojego zespołu i dopisał do jego konta aż 23 punkty. Było to siódme z rzędu ligowe zwycięstwo podopiecznych Vitala Heynena.

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Kiedy na zagrywce pojawił się Roberto Russo ekipa Vitala Heynena po raz pierwszy osiągnęła czteropunktowe prowadzenie 8:4. Z akcji na akcję przewaga Perugii była coraz bardziej widoczna. Ciężar gry w ataku na swoje barki wzięli Wilfredo Leon i Thijs ter Horst, który występował na pozycji atakującego. Reprezentant Polski zakończył pierwszą partię w bardzo efektowny sposób posyłając na drugą stronę zagrywkę nie do przyjęcia.

W drugim secie Perugia odskoczyła nieco później, ale za to w imponującym stylu. Gospodarze popisywali się coraz lepszymi zagraniami kompletnie rozbijając rywali rozpoczynając od ich przyjęcia. 25 punkt dała gospodarzom zepsuta zagrywka Giulio Pinaliego. Zdecydowanie najjaśniejszą postacią w szeregach Perugii był Leon, który po dwóch setach miał na koncie 17 punktów!

Wydawało się, że trzecia partia będzie jedynie formalnością. Od początku na prowadzeniu utrzymywali się gospodarze. Po pomyłce w ataku Oleha Plotnitskyiego przewaga stopniała jednak do zaledwie jednego punktu i na boisku zaczęło robić się nerwowo. Sytuację szybko uspokoił Leon zdobywając punkt i pozwalając swojemu zespołowi uciec z niewygodnego ustawienia. Przyjezdni walczyli jednak bardzo ambitnie i doprowadzili do wyrównania 20:20, a potem wyszli na prowadzenie 22:21. Belgijski szkoleniowiec Perugii musiał zareagować przerywając grę, a to przyniosło zamierzony efekt. Jego zespół wyszedł z tarapatów i ostatecznie wygrał na przewagi 26:24.

Było to siódme zwycięstwo Perugii w tym sezonie. Podpieczni Vitala Heynena ani razu nie zaznali goryczy porażki i pozostają liderami rozgrywek we Włoszech.

Sir Safety Conad Perugia - Consar Ravenna 3:0 (25:18, 25:20, 26:24)

Sir Safety Conad Perugia: Dragan Travica, Thijs ter Horst, Omar Biglino, Wilfredo Leon, Roberto Russo, Oleh Plotnitskyi, Alessandro Piccinelli (L)

Consar Ravenna: Stefano Mengozzi, Eric Loeppky, Rafael Redwitz, Francesco Recine, Aleks Grozdanov, Giulio Pinali, Jani Kovacic (L) oraz Ludovico Giuliani (L)

MVP: Wilfredo Leon

CM, Polsat Sport