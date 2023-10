Seria problemów, liderzy zawiedli. Nowy gwiazdor pomógł sprawić niespodziankę

Problemem zawiercian na początku sezonu są kłopoty zdrowotne najgłośniejszych letnich nabytków. W trakcie spotkania z kontuzją wypadł też jednak przyjmujący Indykpolu AZS. Olsztynianie wykorzystali jednak szansę i to oni zainaugurowali sezon zwycięstwem.

Spotkanie nieco lepiej rozpoczęli gospodarze. Niemal do połowy seta utrzymywali dwupunktowe prowadzenie. Do remisu 13:13 doprowadziło dopiero sprytne zagranie Bartosza Kwolka. A po chwili, po pierwszym punktowym bloku zawiercian, Indykpol AZS tracił do nich już dwa punkty.