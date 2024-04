"Wyjdziemy zmotywowani, nie mamy już nic do stracenia . Możemy tylko urwać punkty albo starać się o złotego seta, zrobić jakąś sensację" - mówił Interii przed meczem w Jastrzębiu-Zdroju Szymon Jakubiszak , środkowy Indykpolu AZS. Świeżo upieczony kadrowicz zapowiedział w ten sposób początek spotkania. W pierwszym secie olsztynianie szybko odskoczyli na trzy punkty, przede wszystkim dzięki dwóm znakomitym zagrywkom Alana Souzy .

Jastrzębski Węgiel odwrócił wynik. Rezerwowi dokończyli dzieła

Na początku drugiego seta gospodarze bardziej kontrolowali grę . To oni byli o punkt, dwa przed Indykpolem AZS. Atakami ze środka punkty zdobywał Norbert Huber , który był bohaterem meczu w Olsztynie. Wówczas szalał przede wszystkim w bloku, w sobotę długo czekał na punkt tym elementem. Przy stanie 11:8 dla mistrzów Polski to Javier Weber , szkoleniowiec gości, przerwał grę.

Przy zagrywkach Tomasza Fornala przewaga Jastrzębskiego Węgla wzrosła do aż siedmiu punktów. Wściekły Weber zrobił burę swoim zawodnikom, ale efektów nie było. Gospodarze rozbili rywali 25:14 .

Każdy kolejny wygrany set gwarantował jastrzębianom grę w półfinale. Na trzecią partię Indykpol AZS wyszedł bez Karlitzka, jego miejsce zajął Manuel Armoa . Ale to gospodarze szybko wypracowali sobie trzy punkty przewagi. Na 9:5 podwyższył blokiem Patry. A po chwili w końcu pierwszy punkt blokiem w tym meczu zdobył Huber. Po drugiej stronie sporo było chaosu. Kiedy Rafał Szymura wykończył kontratak, mistrzowie Polski wygrywali już 16:8.

To ponownie był jednostronny set. Jastrzębianie mieli olbrzymią przewagę. Wygrali 25:13 - ostatni punkt to dzieło zagrywki Hubera. Kibice w Jastrzębiu-Zdroju mogli już świętować awans do strefy medalowej.