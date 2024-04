Sensacyjny początek, a potem show reprezentanta Polski. Trener rywali aż przysiadł

Projekt zakończył fazę zasadniczą na trzecim miejscu. W tym sezonie zdobył już Puchar Challenge i był faworytem starcia z szóstą Bogdanką LUK Lublin. Podobnie jak w trzech poprzednich ćwierćfinałach, faworyci wykonali zadanie. Warszawianie są bliscy powrotu do strefy medalowej PlusLigi po dwóch latach przerwy .

Mecz w Lublinie rozpoczął się jednak sensacyjnie. Zespół z Lublina w końcówce fazy zasadniczej nie prezentował się najlepiej, na jej zakończenie przegrał z GKS-em Katowice . W pierwszym secie ćwierćfinału z Projektem lublinianie naskoczyli jednak na przeciwnika. Kiedy Jan Nowakowski zablokował atak Andrzeja Wrony , prowadzili 8:4. Goście na chwilę, po zagrywce Artura Szalpuka, zmniejszyli straty do punktu. Ale potem dominowała już Bogdanka LUK.

Druga partia to zupełna zmiana ról. Podrażnieni faworyci rozpoczęli od prowadzenia 5:1, w czym pomogły zagrywki Bartłomieja Bołądzia. Kiedy w ataku pomylił się Marcin Kania, przewaga gości jeszcze wzrosła. Przy stanie 14:6 dla gości trener Bogdanki LUK Massimo Botti poprosił o przerwę. Włoch miał dużo uwag do swoich zawodników, ale warszawianie byli w tym secie nie do zatrzymania. Kiedy Wrona zablokował atak Jakuba Wachnika, ich przewaga wynosiła aż 13 punktów. Skończyło się nokautem 25:13.