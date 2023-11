Sensacyjny nokaut w polskiej lidze. Poważne kłopoty reprezentanta Polski

Tuż po wygranej w Lidze Mistrzów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle notuje porażkę na krajowym podwórku. I to sensacyjną, bo we własnej hali z Barkomem Każany Lwów. Triumfatorzy ostatniej edycji LM przegrali w ósmej kolejki siatkarskiej PlusLigi 1:3. Znów musieli radzić sobie bez kilku kontuzjowanych siatkarzy, co wykorzystał zespół z Ukrainy. Dla rywali to dopiero trzecia wygrana w tym sezonie.