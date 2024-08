Sensacyjne wieści. MVP igrzysk mógł grać w PlusLidze, prezes się wygadał

Reprezentacja Polski siatkarzy z igrzysk olimpijskich w Paryżu wróciła do ojczyzny ze srebrnymi medalami na szyjach. Podopieczni Nikoli Grbicia w wielkim finale przegrali z gospodarzami imprezy. Francuzów do upragnionego tytułu poprowadził Earvin Ngapeth. Gwiazdor został zresztą później wybrany najlepszym zawodnikiem całej imprezy. Teraz okazuje się, że niewiele brakowało, a dołączyłby do klubu PlusLigi i to w nadchodzącym sezonie.