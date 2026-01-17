Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjna porażka, a teraz taki wynik. Wilfredo Leon wrócił i taki efekt

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin błyskawicznie podnieśli się po zaskakującej porażce z beniaminkiem. Mistrzowie Polski w Bełchatowie mieli już wsparcie Wilfredo Leona czy Marcina Komendy i poradzili sobie nawet bez nominalnych atakujących. PGE GiEK Skra, rewelacja pierwszej części sezonu, była dla lubelskiej drużyny tylko tłem. Szalał zwłaszcza Leon, który po jednej z zagrywek posłał piłkę z prędkością 131 km/h.

Wilfredo Leon
Wilfredo Leon wrócił do podstawowego składu lubelskiej drużynyPiotr MatusewiczEast News

Mistrzowie Polski zdobyli TAURON Puchar Polski, ale okupili to trofeum sporym wysiłkiem. Dwa dni po pucharowym finale mierzyli się z InPost ChKS-em Chełm, przegrali i stracili pozycję lidera w tabeli PlusLigi. Wystąpili jednak wówczas w eksperymentalnym składzie bez większości gwiazd.

W sobotę do szóstki wrócili już m.in. Wilfredo Leon i Marcin Komenda. Zabrakło za to obu zmagających się z problemami zdrowotnymi atakujących. Trener Stephane Antiga postawił więc na trzech przyjmujących: Leona, Jakuba Wachnika i Hilira Henno.

Spotkanie dużo lepiej rozpoczęli natomiast gospodarze. Już w pierwszej części premierowego seta potrafili zablokować atak Leona i objęli prowadzenie 8:4. Lublinianie dopiero z czasem uporządkowali swoje poczynania na boisku w nowej konfiguracji i ruszyli do odrabiania strat.

Remis 12:12 osiągnęli przede wszystkim dzięki udanym akcjom Henno. Francuz świetnie spisywał się w kontrataku i w polu zagrywki, w efekcie po chwili Bogdanka LUK prowadziła dwoma punktami. I od tego momentu kontrolowała już grę. Na dobre rozpędził się Leon, który zdobył sześć punktów. A goście ostatecznie wygrali 25:20.

Zobacz również:

Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn
Ekstraklasa Mężczyzn

Gwiazda polskiego klubu rozwiewa wątpliwości. W reprezentacji już nie zagra

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Wilfredo Leon wrócił do gry i znów błysnął. Skra Bełchatów bez szans w drugim secie

    PGE GiEK Skra była jedną z rewelacji pierwszej części sezonu, ale przełom roku to dla niej trudniejszy okres. PGE Projekt Warszawa pokonał ją w PlusLidze i TAURON Pucharze Polski, ostatnio przyszła ligowa porażka z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

    W drugiej partii Bełchatowianie objęli prowadzenie 9:7 po autowym ataku Henno. Potem dołożyli do tej przewagi jeszcze punkt. Tyle że po asie serwisowym Leona goście doprowadzili do remisu 13:13.

    To nie był koniec popisów reprezentanta Polski. Po chwili skończył atak z prawej strony z drugiej linii, dorzucił jeszcze jednego asa, a po stronie PGE GiEK Skry w ataku pomylił się Antoine Pothron. Mistrzowie Polski błyskawicznie odskoczyli więc na trzy punkty.

    Zobacz również:

    Mateusz Bieniek był bohaterem spotkania w Chełmie
    Ekstraklasa Mężczyzn

    As polskiej kadry siał popłoch. Polski siatkarz wyrównał rekord

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Wydarzeniem seta po stronie gospodarzy był debiut Alana Souzy. Brazylijczyk, który miał być gwiazdą drużyny, a od początku sezonu się leczył, pojawił się na boisku przy wyniku 16:20. Losów seta nie odmienił, choć zdobył debiutancki punkt. Bełchatowianie przegrali 19:25.

      PlusLiga. Zmiana w tabeli, Bogdanka LUK Lublin znów na czele

      Na trzecią partię PGE GiEK Skra wyszła z jedną zmianą - na środku pojawił się Łukasz Wiśniewski. Tyle że od samego początku musiała odrabiać straty, goście prowadzili 5:1. I trener Skry Krzysztof Stelmach wprowadził do gry atakującego Bartosza Krzyśka.

      Zobacz również:

      Nikola Grbić podkreśla, że Paweł Zatorski potrzebuje czasu, by wrócić do najwyższej formy. Na zdjęciu z lewej Zatorski z Bartoszem Kurkiem
      Reprezentacja siatkarzy

      Wielki powrót polskiego siatkarza i cios w finale. Nikola Grbić tłumaczy gwiazdę

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb

        Po asie serwisowym Aleksa Grozdanowa Bogdanka LUK prowadziła już 10:5. Gospodarze próbowali odpowiedzieć, punkt zagrywką zdobył Bartłomiej Lemański, ale Lublinianie nie dali się już dogonić. Komenda zdobył punkt blokiem, skończyło się efektownym zwycięstwem 25:16. Nagrodę dla MVP otrzymał Leon, który w trzech setach zdobył aż 24 punkty.

        Mistrzowie Polski w dobrym stylu odpowiedzieli więc PGE Projektowi, przeskoczyli go w tabeli i znów są liderem PlusLigi. PGE GiEK Skra pozostaje na szóstym miejscu.

        PlusLiga
        17 kolejka
        17.01.2026
        14:45
        Zakończony
        Wszystko o meczu
        Mocno o PGE Projekcie Warszawa! Co jest problemem stołecznego klubu? WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Dwóch siatkarzy w sportowych strojach podczas meczu, jeden z nich gestykuluje, na tle widać siatkę i kibiców.
        Wilfredo Leon (z prawej) w barwach Bogdanki LUK LublinGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
        Siatkarz w czarno-żółtym stroju wykonujący odbicie piłki podczas meczu, na palcach widoczne są opatrunki z taśmy, w tle nieostre sylwetki widowni.
        Jakub Wachnik w spotkaniu z PGE GiEK Skrą Bełchatów wystąpił w podstawowym składzie Łukasz GągulskiPAP
        Trener drużyny siatkarskiej udziela wskazówek zawodnikom podczas przerwy meczu, gracze w żółto-czarnych strojach słuchają z uwagą, w tle widoczni kibice.
        Trener PGE GiEK Skry Bełchatów Krzysztof StelmachKrzysztof ŚwiderskiPAP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja