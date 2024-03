Drużyna z Suwałk przyjechała na południe Polski poważnie osłabiona. Co prawda w jej składzie brakowało tylko jednego zawodnika, ale za to niezwykle ważnego - rozgrywającego Matiasa Sancheza . Argentyńczyk doznał urazu stawu łokciowego. W miejsce Sancheza szansę dostał więc rzadko występujący Maksim Buculjević . Ale Ślepsk od początku musiał gonić rywali. Grupa Azoty ZAKSA szybko objęła prowadzenie 6:3, kiedy asem serwisowym popisał się Dmytro Paszycki . Z czasem przewaga wzrosła do czterech punktów, w czym duża zasługa świetnie dysponowanego bloku gospodarzy.

Goście na chwilę zmniejszyli straty, ale ZAKSA wkrótce znów wygrywała wysoko - 18:13. Regularnie punkty zdobywał Łukasz Kaczmarek , który jednym z ataków trafił piłką w twarz Buculjevicia . Rozgrywający znokautowany padł na boisko. Reprezentant Polski natychmiast podszedł jednak do rywala i przytulił go przepraszającym gestem. Kiedy Paszycki zatrzymał na siatce Jakuba Macyrę , kędzierzynianie prowadzili 22:15. Skończyli z wygraną 25:16 i pięcioma punktowymi blokami.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oddaje inicjatywę. Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek zmienieni

Problemem kędzierzynian stała się skuteczność skrzydłowych. Kaczmarek ją stracił, w dwóch pierwszych setach skończył sześć piłek. Śliwka tylko trzy i na trzeciego seta już nie wyszedł, zastąpił go Daniel Chitigoi . Przy stanie 6:3 dla Ślepska Swaczyna zmienił też atakującego, na boisku pojawił się Bartłomiej Kluth . I przemeblowana szóstka ZAKS-y dość szybko doprowadziła do remisu. Po sprytnym zachowaniu przy siatce Davida Smitha w końcu prowadziła 15:14.

Tyle że po chwili sytuacja się odwróciła. Kiedy siatkarze z Suwałk zatrzymali blokiem nawet Bartosza Bednorza, ZAKSA miała już trzy punkty straty do rywali. Co prawda przy serwisach przyjmującego faworyci doprowadzili do wyniku 21:22, ale potem asem serwisowym popisał się Paweł Halaba i to Ślepsk wygrał kolejną partię.