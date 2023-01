Sensacja w polskiej lidze. "Patrzyli z niedowierzaniem"

Asseco Resovia odwraca losy meczu. Jakub Kochanowski w świetnej formie

Na początku drugiej partii sygnał do lepszej gry gospodarzom dał Jakub Kochanowski . Szybko zanotował dwa punktowe bloki, Resovia odskoczyła na trzy "oczka". Przewagę zagrywką powiększył drugi środkowy - Jan Kozamernik . Skuteczność gości w ataku spadła z 72 procent w pierwszym secie do 43 w drugim. W połączeniu ze znacznie lepszą grą rzeszowian oznaczało to duże problemy. Lider PlusLigi rozbił rywali 25:12.

Rzeszowianie nie wykorzystali szansy. Tie-break dla Cuprum Lubin

- Nie spuszczajmy głów - apelował do siatkarzy Medei. Na ostatnie akcje znów przywołał na boisko Macieja Muzaja. Rywale pomogli gospodarzom błędami w polu zagrywki, za to Rossard popisał się asem serwisowym. Do tego doszedł blok w wykonaniu Kozamernika, ale goście i tak mieli piłki setowe. Ostatnie akcje seta były pełne emocji i punktowych bloków. Ostatecznie to Cuprum wygrało 32:20.