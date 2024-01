Siatkarze z Olsztyna próbowali wygrać w nowej hali dwukrotnie, ale udało im się dopiero we wtorek. Drużyna, która ostatnio prezentowała się słabo, przeszła niespodziewaną metamorfozę . I to w spotkaniu z zespołem z Warszawy, który w poprzedniej kolejce awansował na pozycję lidera PlusLigi.

Projekt musiał jednak radzić sobie w Olsztynie bez Jana Firleja . Podstawowy rozgrywający wypadł z gry z powodu kontuzji stopy, co okazało się dużym problemem dla warszawskiej drużyny. Zastąpił go Maciej Stępień , który do tej pory wchodził głównie na krótkie, podwójne zmiany. Z nim na boisku początek pierwszego spotkania był wyrównany, ale szybko dobrze zaczął działać olsztyński blok . Kiedy Cezary Sapiński zatrzymał nim Bartłomieja Bołądzia , Indykpol AZS prowadził 10:7.

PlusLiga. Projekt Warszawa powstrzymany, koncert Indykpolu AZS Olsztyn

Szalpuk to w tym sezonie jeden z najważniejszych zawodników Projektu. Gdy zabrakło go na boisku, jeszcze więcej ciężaru w ofensywie wziął na siebie Bołądź. To pozwoliło nieco zmniejszyć straty, ale nie wystarczyło do wygranej. Olsztynianom nadal pomagał blok, a seta ponownie zakończyła zagrywka. Tym razem błysnął nią Alan Souza, a Indykpol AZS wygrał 25:19.