Sensacja w polskiej lidze. Faworyci zderzyli się ze ścianą

Poprzednie spotkanie GKS wygrał 22 listopada. Od tamtej pory przegrywał regularnie, łącznie dziewięć razy. W tym czasie Aluron umacniał się w czołówce PlusLigi. Ostatnio zawiercianie mają jednak problemy. Po słabej grze przegrali w Lidze Mistrzów z Berlin Volleys i na krajowym podwórku zaprezentowali się równie bezbarwnie. Porażka w Katowicach to ich piąta ligowa przegrana w tym sezonie.

Goście rozpoczęli spotkanie bez dwóch ważnych zawodników - kontuzje wykluczyły z gry Santiago Dananiego i Urosa Kovacevicia. Do tego do podstawowego składu wskoczył 20-letni atakujący Dawid Dulski. W pierwszych minutach meczu zawiercianom brakowało jednak skuteczności w ataku. Gospodarze dobrze radzili sobie za to w polu zagrywki, którą punkt zdobył Jakub Jarosz.