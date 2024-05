Sensacja w Pluslidze. Stracili kluczowego sponsora, musieli to zrobić

Do niespotykanej sytuacji doszło w PlusLidze. Ze względu na problemy finansowe i wycofanie się kluczowego sponsora dojdzie do połączenia dwóch klubów - plusligowego Cuprum Lubin oraz drugoligowego Siatkarskiego Gorzowa. Był to niezbędny warunek dla gry pierwszej z drużyn w najwyższej klasie rozgrywek. Problemy finansowe to bolączka nie tylko Cuprumu, ale również innych klubów. Wiele państwowych instytucji po wyborach przestało finansować drużyny.