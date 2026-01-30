Sensacja w PlusLidze. Najpierw nokaut 25:12, a potem taki zwrot

Cztery porażki z rzędu zepchnęły PGE GiEK Skrę Bełchatów na skraj czołowej ósemki siatkarskiej PlusLigi. Rewelacja początku sezonu w tym roku jeszcze nie wygrała, a w tabeli coraz bliżej jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, dobrze radzi sobie też Ślepsk Malow Suwałki.

Nie mogło być lepszej odpowiedzi na taki stan rzeczy niż taki set, jaki Bełchatowianie rozegrali na otwarcie meczu z InPost ChKS Chełm. Prowadzili w tej partii od początku do końca.

Skra Bełchatów gromi 25:12. Tego, co stało się potem, nikt się nie spodziewał

PGE GiEK Skra zupełnie zdominowała rywali. W ofensywie dobrze spisał się Alan Souza, który dopiero wchodzi w sezon po długiej rehabilitacji. Największym atutem gospodarzy był jednak szczelny blok.

Odbijali się od niego kolejni zawodnicy z Chełma - Amirhossein Esfandiar i Paweł Rusin nawet po dwa razy. Ostatecznie Bełchatowianie zanotowali aż siedem punktowych bloków i rozbili rywali 25:12.

Druga partia to już jednak zupełnie inna historia. Przede wszystkim goście nie dali Bełchatowianom uciec. Skra prowadziła 10:8, ale po chwili był remis 12:12. A kiedy w kontrataku dobrze spisał się Łukasz Swodczyk, Chełmianie objęli prowadzenie 14:13.

Gospodarze na nowo wyszli na czoło po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego. To zagrywki Chełmian okazały się jednak kluczowe. Łącznie przyniosły beniaminkowi w tym secie cztery punkty i poprowadziły do wygranej 25:22.

PlusLiga. Beniaminek jeszcze raz zaskakuje. Niespodziewany scenariusz się powtarza

Po chwili kibice w Bełchatowie mogli przecierać oczy ze zdumienia. Drużyna, która jeszcze godzinę wcześniej rozbijała rywali, zaczęła stanowić tło dla beniaminka. Chełmianie od razu, przy zagrywkach Mariusza Marcyniaka, objęli prowadzenie 6:1.

I utrzymywali się na nim przez całą partię. Bełchatowianie z czasem nieco poprawili grę, ale cały czas problemy ze skutecznością mieli jej skrzydłowi. Goście prowadzili 24:21, ale wyciągnęli rękę do Bełchatowian. Kiedy Skra zatrzymała blokiem Esfandiara, doprowadziła do gry na przewagi. W niej jednak ostatecznie Irańczyk zrobił swoje i to InPost ChKS wygrał 26:24.

Było więc coraz bliżej scenariusza z poprzedniego meczu Chełmian. Cztery dni wcześniej w Częstochowie po przegranym pierwszym secie wygrali trzy kolejne i zgarnęli komplet punktów.

Na czwartą partię Skra wyszła z jedną zmianą - na przyjęciu zameldował się Kamil Szymendera. To po jego autowym ataku gospodarze przegrywali jednak 6:9. A potem przewaga Chełmian jeszcze rosła.

Bełchatowianie popełniali sporo błędów, z których nie potrafili się już wydobyć. ChKS wygrał 25:23. Beniaminek skazywany przed początkiem sezonu na spadek zanotował więc już szóste zwycięstwo w PlusLidze.

PGE GiEK Skra Bełchatów: Alan, Lemański, El Graoui, Łomacz, Szalacha, Pothron - Szymura (libero) oraz Kędzierski (libero), Żakieta, Kubicki, Wiśniewski, Szymendera

InPost ChKS Chełm: Kapica, Swodczyk, Rusin, Blankenau, Marcyniak, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Fasteland, Gruszczyński (libero), Piotrowski, Jacznik, Goss

Kadr z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm: Paweł Rusin kontra Alan Souza Marian Zubrzycki PAP

Bartłomiej Lemański w tym sezonie spisuje się znakomicie screen Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze InPost ChKS Chełm Weronika Połeć PAP/Newspix

