Sceny pod siatką, 35:33. Sześć zmarnowanych szans, pokerowa zagrywka legendy polskiej kadry

Damian Gołąb

Niespodziewany przebieg spotkania w Kędzierzynie-Koźlu. Walcząca o miejsce w strefie play-off ZAKSA w pierwszym secie rozbiła Indykpol AZS Olsztyn, rewelację tego sezonu PlusLigi. Potem miała aż sześć piłek setowych, które mogły jej przynieść prowadzenie 2:0 i co najmniej punkt do tabeli. Tymczasem wszystko zmieniło pokerowe zagranie Daniela Plińskiego, trenera gości, i to jego drużyna robi skok w ligowej tabeli. Wcześniej nie obyło się jednak bez sporych nerwów.

Trener drużyny siatkarskiej w zielonej koszulce wyraźnie reaguje emocjonalnie podczas meczu, po lewej stronie. Po prawej zawodnicy kilku drużyn walczą o punkt podczas siatkarskiego spotkania, jeden z nich unosi ręce w geście reakcji na sytuację boiskową.
Daniel Pliński swoimi decyzjami odmienił losy meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS OlsztynKrzysztof ŚwiderskiPAP

Obie drużyny przed meczem dzieliło siedem punktów w ligowej tabeli i przyświecały im inne cele. Indykpol AZS Olsztyn walczy o miejsce w czołowej czwórce i rozstawienie przed fazą play-off.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była na ósmym miejscu, ale musi oglądać się za siebie i walczyć o miejsce w grze o medale. Za nią jest PGE GiEK Skra Bełchatów, która rozegrała do tego weekendu o dwa spotkania mniej.

    Kapitalny początek ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. A potem zmarnowana szansa

    Do składu Kędzierzynian wrócił w końcu w pełnym wymiarze podstawowy rozgrywający Quinn Isaacson, ale za to wypadł chory środkowy Szymon Jakubiszak, a w rezerwie rozpoczął cierpiący przez problemy z plecami przyjmujący Rafał Szymura. Mimo to ZAKSA rozpoczęła piątkowe spotkanie dobrze, po udanej akcji Kamila Rychlickiego prowadziła 8:4.

    Przewagę powiększył jeszcze zastępujący Jakubiszaka Konrad Stajer, który popisał się świetną zagrywką. To był zresztą mocny element gospodarzy przez całą partię - łącznie zdobyli nią cztery punkty, z czego dwa Igor Grobelny. Rychlicki pewnie atakował, a Olsztynianie popełnili w ofensywie aż pięć błędów. ZAKSA wygrała wysoko, bo aż 25:16.

    A przecież Indykpol AZS mógł już w piątek liczyć na Moritza Karlitzka. Niemiec jest liderem rewelacji tego sezonu PlusLigi, ale w ostatnim, przegranym 0:3 meczu z PGE Projektem Warszawa nie mógł zagrać z powodu problemów ze zdrowiem.

    W drugim secie w Kędzierzynie-Koźlu jego drużyna prowadziła już bardziej wyrównaną walkę z ZAKS-ą. Tyle że kiedy gospodarze wykorzystali kontratak, minimalnie odskoczyli przy wyniku 10:8. Indykpol AZS doprowadził do remisu 13:13, ale kolejne trzy akcje przerwał i jego trener Daniel Pliński poprosił o przerwę.

      Po paru minutach wicemistrz świata z 2006 r. ściągnął z boiska Karlitzka, potem zdecydował się na kolejne zmiany. ZAKSA prowadziła już 24:20, ale nie wykorzystała szansy. Łącznie miała sześć piłek setowych, a skończyło się porażką 28:30.

      PlusLiga. Odważna decyzja legendy polskiej siatkówki. I skok na podium

      I obraz gry się wyraźnie zmienił. Już na początku drugiej partii goście dwa razy zablokowali ataki Rychlickiego i uciekli na trzy punkty. Po ich stronie pozostało aż czterech rezerwowych, w tym kanadyjski atakujący z polskimi korzeniami Arthur Szwarc. W połowie seta Olsztynianie prowadzili 13:9.

      Pokerowe zagranie Plińskiego przyniosło zaskakujące efekty. Trener ZAKS-y Andrea Giani wezwał w końcu na boisko nawet Szymurę, ale i on nie mógł odmienić losów seta. Indykpol AZS wygrał 25:22.

        Dużą siłą Olsztynian był Szwarc, który atakował ze skutecznością 67 procent. W drużynie gospodarzy na czwartego seta pozostał Szymura, ale ZAKSA musiała odrabiać straty - przegrywała 5:8.

        Indykpol AZS pilnował prowadzenia, ale go nie utrzymał. Gospodarze dopadli rywali przy wyniku 21:21, po chwili nawet objęli prowadzenie. ZAKSA miała piłki setowe, ale sytuację odwrócił as serwisowy Pawła Halaby.

        Olsztynianie już cieszyli się z wygranej 28:26, ale po challenge'u sędziowie dopatrzyli się dotknięcia siatki. Pliński i jego siatkarze protestowali, skończyło się żółtą kartką, ale mecz był kontynuowany. Oba zespoły mogły zakończyć partię, ostatecznie goście dopięli swego i wygrali - ale dopiero 35:33!

        Komplet punktów co najmniej do soboty winduje Indykpol AZS Olsztyn na podium tabeli PlusLigi. ZAKSA pozostaje na ósmym miejscu, ma trzy punkty zapasu nad PGE GiEK Skrą.

        PlusLiga
        22 kolejka
        20.02.2026
        20:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Stajer, Grobelny, Isaacson, Urbanowicz, Szymański - Czunkiewicz (libero) oraz Rećko, Krawiecki, Szymura, Zych

        Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Cieślik, Halaba, Tille, Majchrzak, Karlitzek - Ciunajtis (libero) oraz Szwarc, Kozub, Borkowski, Siwczyk

        Dwóch siatkarzy podczas meczu, jeden w białej koszulce, drugi w granatowej, stoją bardzo blisko siebie, podnosząc ręce, prawdopodobnie wyrażając emocje po zakończonej akcji.
        Rafał Szymura i Mateusz CzunkiewiczGrzegorz Wajda/REPORTER East News
        Zawodnik siatkarski ubrany w zielono-biały strój drużyny świętuje z kolegami z zespołu, unosząc ręce w geście radości na boisku, wokół znajduje się licznie zgromadzona publiczność.
        Johannes Tille, rozgrywający Indykpolu AZS OlsztynFOTOKIJEK ARTUR KIJEWSKI / Indykpol AZS Olsztynmateriały prasowe
        Zawodnicy drużyny siatkarskiej ubrani w białe i zielone stroje stoją na błękitnej hali sportowej podczas rozgrywki. Jeden z siatkarzy gestykuluje dłonią w kierunku kolegi z drużyny, w tle widoczni inni gracze oraz fragment boiska.
        Moritz KarlitzekArtur Szczepanski/REPORTEREast News
