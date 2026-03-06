Faza zasadnicza PlusLigi zbliża się do końca, a wciąż trudno powiedzieć, kto będzie mieć szansę gry o medale. Może się do niej szykować pięć zespołów - choć matematycznie piąta Asseco Resovia Rzeszów nie jest jeszcze pewna swego, bliżej jej do podium niż do dziewiątego miejsca i tylko kataklizm mógłby ją wyrzucić z czołowej ósemki.

Podobnie między bajki można włożyć już marzenia o grze wśród najlepszych Ślepska Malow Suwałki. Pozostają więc czterej kandydaci do rywalizacji o trzy wolne miejsca, w kolejności miejsc zajmowanych w tabeli: Energa Trefl Gdańsk, JSW Jastrzębski Węgiel, PGE GiEK Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Tabela PlusLigi - miejsca drużyn walczących o awans do fazy play-off InteriaSport.pl INTERIA.PL

Gigant PlusLigi pod kreską. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wciąż ma jednak szansę

W najtrudniejszej sytuacji w tabeli jest ZAKSA. Trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii PlusLigi, od dłuższego czasu utknął "pod kreską" - na dziewiątym miejscu.

Zmorą Kędzierzynian są w tym sezonie tie-breaki. Rozegrali ich już w tym sezonie aż 13, zdecydowanie najwięcej w PlusLidze. I aż osiem przegrali. Stąd w tabeli brakuje punktów - do ósmego miejsca aktualnie trzech - ale też zwycięstw. A to wygrane mecze decydują o pozycji w tabeli w przypadku równej liczby punktów.

Trener ZAKS-y Andrea Giani był chwalony za pracę w poprzednim sezonie, który zakończył na piątym miejscu, ale w tych rozgrywkach idzie mu gorzej. Nie pomagają kontuzje, które nękały w tym sezonie kilku ważnych zawodników. Brak awansu do ósemki byłby jednak bolesnym ciosem. W tym wieku ZAKS-y zabrakło w tym gronie tylko raz, w 2024 r., gdy klubem targał kryzys.

Atutem Kędzierzynian na finiszu sezonu może być jednak teoretycznie najłatwiejszy na tle rywali terminarz. Już dziś zagrają z ostatnią, rozpaczliwie walczącą o utrzymanie Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Pozostają im też mecze z dwoma innymi rywalami z dołu stawki, drużynami z Chełma i Gorzowa, które przed meczem z ZAKS-ą mogą być już pewne utrzymania.

I do tego tylko jedno starcie z czołówką, z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Trzeba jednak pamiętać, że ZAKSA notuje aktualnie serię trzech porażek.

Rewelacja sezonu wyhamowała. PGE GiEK Skra Bełchatów ma jednak asa w rękawie

Czołową ósemkę zamyka w tym momencie PGE GiEK Skra Bełchatów. Dziewięciokrotni mistrzowie Polski byli jedną z największych rewelacji początku sezonu. I to mimo problemów ze zdrowiem Alana Souzy, który miał być największą gwiazdą drużyny.

Potem jednak siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Stelmacha złapali zadyszkę. Odbili się na przełomie lutego i marca, pokonując Resovię oraz Trefla. W końcu do gry w dobrym stylu wkroczył też Alan.

Na tle rywali w walce o ósemkę PGE GiEK Skra ma niezaprzeczalny atut - rozegrała o jeden mecz mniej. I aż cztery z pięciu pozostałych spotkań zagra z zespołami z niższych miejsc w tabeli. W sobotę pojedzie do Suwałk, potem zmierzy się z drużynami z Częstochowy, Lwowa i Gorzowa. Ten zestaw przedzieli tylko mecz z PGE Projektem Warszawa. To daje Skrze nadzieję na drugi rok z rzędu w czołowej ósemce.

Problemy klubu i trudny terminarz. JSW Jastrzębski Węgiel wciąż walczy

Wśród ośmiu najlepszych drużyn PlusLigi w tym wieku zawsze był JSW Jastrzębski Węgiel, aktualnie siódmy zespół tabeli. Jedną z najlepszych polskich ekip ostatnich lat, zdobywającą mistrzostwa Polski i medale Ligi Mistrzów, wstrząsa jednak instytucjonalny kryzys.

Klub sam przyznał w niedawnym oświadczeniu, że to być może najtrudniejszy moment w jego historii. Kłopoty partnera strategicznego przełożyły się na problemy finansowe klubu. I choć siatkarze w końcu doczekali się zaległych pieniędzy, wciąż za wcześnie, by odtrąbić sukces.

Problemy klubu, który jako jedyny w tym gronie rywalizował w pucharach - odpadł już jednak z Pucharu CEV - przełożyły się na wyniki. Jastrzębianie przegrali dwa ostatnie mecze z niżej notowanymi rywalami z Częstochowy i Lwowa. To daje aktualnie siódme miejsce, trzy punkty przed dziewiątą ZAKS-ą.

JSW ma jednak teoretycznie najtrudniejszy kalendarz z drużyn walczących o ósemkę. W niedzielę w jednym z kluczowych meczów zmierzy się z Treflem. Potem zagra z ekipą z Gorzowa, ale brązowych medalistów LM czekają też spotkania z Resovią i Indykpolem AZS Olsztyn.

Kamil Składowski: Zarząd JSW Jastrzębskiego Węgla ma czas na znalezienie rozwiązań. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Powrót do czołówki w dobrym stylu? Energa Trefl Gdańsk jeszcze nie może być pewny swego

Minimalnie więcej punktów od rywali zgromadził Energa Trefl Gdańsk. Zajmuje szóste miejsce z zapasem punktu nad JSW i czterech nad dziewiątym miejscem. Ten sezon Gdańszczan już trzeba oceniać pozytywnie, zwłaszcza na tle poprzedniego, zakończonego na 11. pozycji.

Krok do przodu zrobił Aleks Nasewicz, dobrze w PlusLidze odnalazł się Joseph Worsley, ale powrót do gry w play-off jeszcze nie jest pewny. Tym bardziej że z pięciu ostatnich meczów Energa Trefl wygrał tylko jeden, nie radząc sobie w starciach z mocnymi drużynami.

Również i w Trójmieście ostatnio pojawiały się kontuzje, ale nawet i z nimi Gdańszczanie potrzebują jeszcze paru punktów, by grać o medale. Oprócz wspomnianego meczu z JSW zagrają jeszcze z zespołami z Częstochowy i Lwowa. Do tego czeka ich jedno starcie z czołówką - mistrzami Polski z Lublina.

Przed czterema drużynami rywalizującymi o grę w strefie play-off sądne dni. Wiele wskazuje na to, że walka o ósemkę może trwać do ostatniej kolejki.

Mecze drużyn walczących o ósemkę w ten weekend:

Piątek, godz. 20.00: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, transmisja Polsat Sport 1

Sobota, godz. 14.45: Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów, transmisja Polsat Sport 1

Niedziela, godz. 14.45: Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel, transmisja Polsat Sport 1

PGE GiEK Skra Bełchatów ma asa w rękawie - jeden zaległy mecz Tomasz Waszczuk PAP

Joe Worsley jest jednym z odkryć tego sezonu w Energa Treflu Gdańsk Piotr Matusewicz East News

Nicolas Szerszeń (w środku) i siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla walczą o grę wśród najlepszych Artur Szczepański/Reporter East News