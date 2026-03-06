!criticalCSS &&

Sądne dni dla polskich siatkarzy. Gigant pod kreską, to znów może się zdarzyć

Trzy miejsca, czterech chętnych. Rywalizacja o miejsce w rundzie play-off siatkarskiej PlusLigi wkracza w decydującą fazę. Szósty i dziewiąty zespół w tabeli dzielą cztery punkty, a do końca pozostały cztery mecze. Wiele wskazuje na to, że ucierpi jeden z gigantów PlusLigi - w najgorszym położeniu jest obecnie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a problemy finansowe nie pomagają w JSW Jastrzębskim Węglu. Kluczowe spotkania będzie transmitować Polsat Sport.

Rafał Szymura w granatowej kurtce obok Łukasza Kaczmarka w białym stroju z logo JSW, stoją obok siebie.
Rafał Szymura (z lewej) i Łukasz Kaczmarek mogą być ważnymi postaciami w walce ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębskiego Węgla o grę w fazie play-offGrzegorz Wajda / Mateusz BireckiReporter

Faza zasadnicza PlusLigi zbliża się do końca, a wciąż trudno powiedzieć, kto będzie mieć szansę gry o medale. Może się do niej szykować pięć zespołów - choć matematycznie piąta Asseco Resovia Rzeszów nie jest jeszcze pewna swego, bliżej jej do podium niż do dziewiątego miejsca i tylko kataklizm mógłby ją wyrzucić z czołowej ósemki.

Podobnie między bajki można włożyć już marzenia o grze wśród najlepszych Ślepska Malow Suwałki. Pozostają więc czterej kandydaci do rywalizacji o trzy wolne miejsca, w kolejności miejsc zajmowanych w tabeli: Energa Trefl Gdańsk, JSW Jastrzębski Węgiel, PGE GiEK Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Tabela ligowa czterech drużyn siatkarskich z miejscami od 6 do 9, liczbą rozegranych meczów, punktów, zwycięstw, porażek oraz bilansem setów i serią kolorowych ikon symbolizujących ostatnie wyniki spotkań.
Tabela PlusLigi - miejsca drużyn walczących o awans do fazy play-offInteriaSport.plINTERIA.PL

Gigant PlusLigi pod kreską. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wciąż ma jednak szansę

W najtrudniejszej sytuacji w tabeli jest ZAKSA. Trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii PlusLigi, od dłuższego czasu utknął "pod kreską" - na dziewiątym miejscu.

Zmorą Kędzierzynian są w tym sezonie tie-breaki. Rozegrali ich już w tym sezonie aż 13, zdecydowanie najwięcej w PlusLidze. I aż osiem przegrali. Stąd w tabeli brakuje punktów - do ósmego miejsca aktualnie trzech - ale też zwycięstw. A to wygrane mecze decydują o pozycji w tabeli w przypadku równej liczby punktów.

    Trener ZAKS-y Andrea Giani był chwalony za pracę w poprzednim sezonie, który zakończył na piątym miejscu, ale w tych rozgrywkach idzie mu gorzej. Nie pomagają kontuzje, które nękały w tym sezonie kilku ważnych zawodników. Brak awansu do ósemki byłby jednak bolesnym ciosem. W tym wieku ZAKS-y zabrakło w tym gronie tylko raz, w 2024 r., gdy klubem targał kryzys.

    Atutem Kędzierzynian na finiszu sezonu może być jednak teoretycznie najłatwiejszy na tle rywali terminarz. Już dziś zagrają z ostatnią, rozpaczliwie walczącą o utrzymanie Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Pozostają im też mecze z dwoma innymi rywalami z dołu stawki, drużynami z Chełma i Gorzowa, które przed meczem z ZAKS-ą mogą być już pewne utrzymania.

    I do tego tylko jedno starcie z czołówką, z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Trzeba jednak pamiętać, że ZAKSA notuje aktualnie serię trzech porażek.

    Rewelacja sezonu wyhamowała. PGE GiEK Skra Bełchatów ma jednak asa w rękawie

    Czołową ósemkę zamyka w tym momencie PGE GiEK Skra Bełchatów. Dziewięciokrotni mistrzowie Polski byli jedną z największych rewelacji początku sezonu. I to mimo problemów ze zdrowiem Alana Souzy, który miał być największą gwiazdą drużyny.

    Potem jednak siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Stelmacha złapali zadyszkę. Odbili się na przełomie lutego i marca, pokonując Resovię oraz Trefla. W końcu do gry w dobrym stylu wkroczył też Alan.

    Na tle rywali w walce o ósemkę PGE GiEK Skra ma niezaprzeczalny atut - rozegrała o jeden mecz mniej. I aż cztery z pięciu pozostałych spotkań zagra z zespołami z niższych miejsc w tabeli. W sobotę pojedzie do Suwałk, potem zmierzy się z drużynami z Częstochowy, Lwowa i Gorzowa. Ten zestaw przedzieli tylko mecz z PGE Projektem Warszawa. To daje Skrze nadzieję na drugi rok z rzędu w czołowej ósemce.

      Problemy klubu i trudny terminarz. JSW Jastrzębski Węgiel wciąż walczy

      Wśród ośmiu najlepszych drużyn PlusLigi w tym wieku zawsze był JSW Jastrzębski Węgiel, aktualnie siódmy zespół tabeli. Jedną z najlepszych polskich ekip ostatnich lat, zdobywającą mistrzostwa Polski i medale Ligi Mistrzów, wstrząsa jednak instytucjonalny kryzys.

      Klub sam przyznał w niedawnym oświadczeniu, że to być może najtrudniejszy moment w jego historii. Kłopoty partnera strategicznego przełożyły się na problemy finansowe klubu. I choć siatkarze w końcu doczekali się zaległych pieniędzy, wciąż za wcześnie, by odtrąbić sukces.

      Problemy klubu, który jako jedyny w tym gronie rywalizował w pucharach - odpadł już jednak z Pucharu CEV - przełożyły się na wyniki. Jastrzębianie przegrali dwa ostatnie mecze z niżej notowanymi rywalami z Częstochowy i Lwowa. To daje aktualnie siódme miejsce, trzy punkty przed dziewiątą ZAKS-ą.

      JSW ma jednak teoretycznie najtrudniejszy kalendarz z drużyn walczących o ósemkę. W niedzielę w jednym z kluczowych meczów zmierzy się z Treflem. Potem zagra z ekipą z Gorzowa, ale brązowych medalistów LM czekają też spotkania z Resovią i Indykpolem AZS Olsztyn.

      Kamil Składowski: Zarząd JSW Jastrzębskiego Węgla ma czas na znalezienie rozwiązań. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Powrót do czołówki w dobrym stylu? Energa Trefl Gdańsk jeszcze nie może być pewny swego

      Minimalnie więcej punktów od rywali zgromadził Energa Trefl Gdańsk. Zajmuje szóste miejsce z zapasem punktu nad JSW i czterech nad dziewiątym miejscem. Ten sezon Gdańszczan już trzeba oceniać pozytywnie, zwłaszcza na tle poprzedniego, zakończonego na 11. pozycji.

      Krok do przodu zrobił Aleks Nasewicz, dobrze w PlusLidze odnalazł się Joseph Worsley, ale powrót do gry w play-off jeszcze nie jest pewny. Tym bardziej że z pięciu ostatnich meczów Energa Trefl wygrał tylko jeden, nie radząc sobie w starciach z mocnymi drużynami.

      Również i w Trójmieście ostatnio pojawiały się kontuzje, ale nawet i z nimi Gdańszczanie potrzebują jeszcze paru punktów, by grać o medale. Oprócz wspomnianego meczu z JSW zagrają jeszcze z zespołami z Częstochowy i Lwowa. Do tego czeka ich jedno starcie z czołówką - mistrzami Polski z Lublina.

        Przed czterema drużynami rywalizującymi o grę w strefie play-off sądne dni. Wiele wskazuje na to, że walka o ósemkę może trwać do ostatniej kolejki.

        Mecze drużyn walczących o ósemkę w ten weekend:

        Piątek, godz. 20.00: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, transmisja Polsat Sport 1

        Sobota, godz. 14.45: Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów, transmisja Polsat Sport 1

        Niedziela, godz. 14.45: Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel, transmisja Polsat Sport 1

          Siatkarze drużyny PGE Skra Bełchatów w czarnych i żółtych strojach celebrują zdobycie punktu na boisku, w tle widoczni zawodnicy drużyny przeciwnej w zielonych strojach za siatką.
          PGE GiEK Skra Bełchatów ma asa w rękawie - jeden zaległy meczTomasz WaszczukPAP
          Młody mężczyzna w żółtej sportowej koszulce z logo klubu Trefl Gdańsk, patrzący w bok, na szyi srebrny łańcuszek, tło rozmyte.
          Joe Worsley jest jednym z odkryć tego sezonu w Energa Treflu GdańskPiotr Matusewicz East News
          Grupa zawodników drużyny siatkarskiej w pomarańczowo-granatowych strojach celebruje zdobycie punktu, obejmując się nawzajem na boisku, w tle widzowie i siatka.
          Nicolas Szerszeń (w środku) i siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla walczą o grę wśród najlepszychArtur Szczepański/ReporterEast News

