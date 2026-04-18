Rywale rozdrażnili Wilfredo Leona. Koniec marzeń o złotym medalu

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Mistrzowie Polski staną do obrony tytułu w finale siatkarskiej PlusLigi. Bogdanka LUK Lublin wywalczyła awans już po dwóch meczach z PGE Projektem Warszawa. W sobotę w Lublinie gospodarzom przydarzyło się tąpnięcie dyspozycji w trzecim secie, ale w decydującym momencie odpowiedź Wilfredo Leona nie pozostawiła wątpliwości, kto w tej parze był lepszy. Transmisje meczów o medale już za kilka dni na antenach Polsatu Sport.

Wilfredo Leon w czarnej koszulce zaciska pięść przy siatce; w prawym górnym rogu zawodnik w zielonym odbiera piłkę.
Wilfredo Leon znów był decydujący. Zagra w kolejnym finale

Wyjazdowa wygrana 3:1 i drugi mecz we własnej hali - scenariusz półfinałów rozgrywanych do dwóch zwycięstw ułożył się dla Bogdanki LUK Lublin idealnie. W dodatku w sobotę trener Stephane Antiga miał nieco większy wybór przy ustalaniu składu niż przed tygodniem - w składzie meczowym znalazł się libero Maciej Czyrek, brakowało tylko Jakuba Wachnika.

O dobry początek spotkania dla obrońców tytułu zadbał jednak Wilfredo Leon. To on był najlepiej punktującym zawodnikiem pierwszego spotkania, nie dał "złamać się" rywalom z Warszawy, którzy przed tygodniem ostrzeliwali go zagrywką. Leon popisał się asem serwisowym, już przy stanie 7:3 trener PGE Projektu Kamil Nalepka wykorzystał pierwszą przerwę.

Wkrótce przewaga gospodarzy wzrosła do siedmiu punktów, a w szczytowym momencie nawet do dziewięciu. Warszawianie mieli olbrzymie problemy z przyjęciem, choć przez cały sezon ten element był ich mocną stroną. A do tego doszły punkowe bloki Bogdanki LUK, która rozbiła rywali 25:14.

Mistrzowie Polski poszli za ciosem. Wytrzymali końcówkę z PGE Projektem Warszawa

PGE Projekt Warszawa potrafił w tym sezonie ogrywać mistrzów Polski w ważnych meczach. Najwyższą stawkę dotąd miały ćwierćfinały Ligi Mistrzów, gdzie Warszawianie szybko wygrali dwa decydujące sety w Lublinie i przypieczętowali przepustkę do turnieju finałowego w połowie maja.

Drugą partię sobotniego spotkania znów świetnie zaczęli gospodarze, wygrali dwie pierwsze akcje, ale as serwisowy Bartosza Bednorza doprowadził do remisu. Warszawianie objęli zresztą wkrótce prowadzenie 7:6. Po ich stronie na boisku pojawił się Karol Kłos, który zastąpił na środku Jurija Semeniuka.

I na boisku trwała wyrównana walka - w dodatku na wysokim poziomie. Oba zespoły imponowały w ataku, kończąc w tej partii ponad 60 procent ofensywnych zagrań. Warszawianie ustabilizowali przyjęcie, ale i po drugiej stronie znów z zagrywkami rywali dobrze radził sobie Leon. O losach seta rozstrzygnęła więc końcówka, gra na przewagi. W niej decydujący kontratak skończył Mateusz Malinowski i Bogdanka LUK wygrała 26:24.

PlusLiga. Świetna forma Bartosza Gomułki, decydujące zagrania Wilfredo Leona

Po stronie gości wykreował się jednak lider. Został nim Bartosz Gomułka, który atakował z ponad 70-procentową skutecznością. Po jego asie serwisowym PGE Projekt objął prowadzenie 6:4. A jakby tego było mało, niespełna 24-letni atakujący dwa razy z rzędu zablokował ataki Leona. I Warszawianie objęli prowadzenie 11:7.

Siatkarze z Lublina pomylili się też w dwóch kolejnych akcjach. To dało rywalom przewagę, jakiej w trakcie tego meczu jeszcze nie mieli. Z czasem Antiga dał szansę rezerwowym, na boisku pojawili się Kewin Sasak i Mikołaj Sawicki. Lublinianie oddali jednak rywalom aż osiem punktów po własnych błędach. PGE Projekt wygrał 25:18, a Gomułka w trzech pierwszych setach zdobył łącznie 16 punktów.

Po tak słabym secie mistrzowie Polski szybko się jednak podnieśli. Udane zagrania Aleksa Grozdanowa pomogły im szybko odskoczyć w czwartym secie na trzy punkty. Dobrze seta rozpoczął Leon, a po autowym ataku Bednorza Bogdanka LUK prowadziła już 10:5.

Co prawda po kolejnym bloku Gomułki przy ataku Leona różnica zmalała do trzech punktów, ale lider Bogdanki LUK po chwili odpowiedział zagrywką. Seria jego kapitalnych serwisów dały jego drużynie prowadzenie 18:9. Wyraźnie rozdrażniony czymś przez rywali Leon rzucał na drugą stronę siatki piorunujące spojrzenia i to on na dobre pozbawił Warszawian szans na finał. Lublinianie wygrali 25:17, zamknęli mecz w czterech setach i znów zagrają o złoto.

Jako pierwsza awans do finału wywalczyła Aluron CMC Warta Zawiercie, która po raz drugi pokonała Asseco Resovię. To właśnie Rzeszowianie będą rywalami PGE Projektu w walce o brązowy medal.

PlusLiga
Półfinały
18.04.2026
18:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Bogdanka LUK Lublin: Malinowski, McCarthy, Young, Komenda, Grozdanow, Leon - Thales (libero) oraz Sasak, Sawicki, Gyimah

PGE Projekt Warszawa: Gomułka, Kochanowski, Bednorz, Firlej, Semeniuk, Tillie - Wojtaszek (libero) oraz Firszt, Weber, Kozłowski, Kłos

Wilfredo Leon, przyjmujący Bogdanki LUK Lublin
Wilfredo Leon, przyjmujący Bogdanki LUK LublinWojtek JargiłoPAP
Siatkarze PGE Projektu Warszawa
Siatkarze PGE Projektu WarszawaWojtek JargiłoPAP
Stephane Antiga i Jackson Young
Stephane Antiga i Jackson YpungWojtek JargiłoPAP
Wilfredo Leon: Jestem dumny ze swojej drużyny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

