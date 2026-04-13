Rywale już raz zaskoczyli mistrzów Polski. Wszystkie oczy na Wilfredo Leona

Przed rokiem awans Bogdanki LUK Lublin do finału PlusLigi można było uznać za niespodziankę. Zespół wzmocniony Wilfredo Leonem co prawda błyskawicznie doskoczył do czołówki, ale atakował z czwartego miejsca i w półfinale musiał poradzić sobie z obrońcą tytułu z JSW Jastrzębskiego Węgla.

W decydujących meczach na najwyższy poziom wskoczyli jednak m.in. atakujący Kewin Sasak czy przyjmujący Mikołaj Sawicki, który błyszczał zwłaszcza w rywalizacji o złoto z Aluron CMC Wartą Zawiercie. I niespodziewane mistrzostwo Polski, pierwsze w historii, powędrowało do Lublina.

Dziś Sasak i Sawicki wracają do dyspozycji po przerwie - pierwszy długo pauzował przez kontuzję, drugi był zawieszony za doping, aż okazało się, że błąd popełniło laboratorium badające jego próbkę. Tym razem w półfinałach Leon, lider drużyny, będzie więc musiał najpewniej liczyć na pomoc innych siatkarzy.

PGE Projekt Warszawa znalazł sposób na Wilfredo Leona. A w Lublinie mocno na niego liczą

Sam urodzony na Kubie siatkarz ma jednak za co rewanżować się Warszawianom. W niedawnych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów siatkarze PGE Projektu skutecznie potrafili ograniczyć ogromne ofensywne możliwości Leona. W pierwszym spotkaniu posłali w niego aż 54 zagrywki, w dwóch setach rewanżowej rywalizacji 24.

Projekt potrafił zniwelować naszą fizyczność i mocno męczyli Wilfredo w przyjęciu. A on był po delikatnym urazie i nie miał ciągłości treningu

Atakujący mistrzów Polski wskoczył do składu w miejsce Sasaka i nie zawodzi, choć sam w trakcie sezonu też miał spore problemy. Był jednym z bohaterów ćwierćfinałów z PGE GiEK Skrą Bełchatów. I choć dobrze spisują się także lubelscy środkowi, sporo przebłysków wielkiego potencjału ma Hilir Henno, a grą mądrze zarządza Marcin Komenda, oczy lubelskich kibiców - ale i siatkarzy - znów będą zwrócone przede wszystkim na Leona.

- Teraz miał czas potrenować, dostosować się do tego, co Projekt prezentował. Liczę na dobre mecze Wilfredo. Jako nasz lider będzie w stanie pociągnąć drużynę, jak to zazwyczaj bywało. Nie ukrywam, że ta drużyna potrzebuje jego bardzo dobrej dyspozycji, bo on ciągnie nas w górę i daje handicap, z którym jesteśmy w stanie przełamywać rywali. Ale Warszawa to niebezpieczny przeciwnik, jest teraz w znakomitej formie - ocenia Malinowski.

Drużyna z Warszawy czeka na trofeum. Bogdanka LUK Lublin broni tytułu

PGE Projekt w rywalizacji z Bogdanką LUK w LM rzeczywiście zaimponował. W ćwierćfinałach PlusLigi dał się jednak zaskoczyć JSW Jastrzębskiemu Węglowi i musiał przebijać się do strefy medalowej przez trzy spotkania - mistrzowie Polski zakończyli rywalizację już po dwóch, mieli więc nieco więcej czasu na odpoczynek.

Trzeci mecz z Jastrzębianami PGE Projekt rozegrał jednak koncertowo. Formą w ostatnich spotkaniach imponuje zwłaszcza Bartosz Bednorz. Mistrz Europy z 2023 r. w ostatnich latach grał w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovii Rzeszów, wcześniej także w Chinach oraz Zenicie Kazań z Rosji, ale nigdzie nie zdobył mistrzostwa. Ostatnie - i jedyne w jego seniorskiej karierze - to rok 2018 i triumf ze Skrą Bełchatów.

PGE Projekt mistrzostwa nie zdobył jeszcze nigdy, ale z Bednorzem w składzie już osiągnął historyczny wynik. Drużyna pod batutą trenera Kamila Nalepki wskoczyła na właściwe tory, zdrowy i w coraz lepszej formie jest Jakub Kochanowski, świetny sezon rozgrywa Damian Wojtaszek. W decydującą fazę sezonu PGE Projekt wchodzi niemal bez problemów, bo nawet słabą dyspozycję Linusa Webera udało się przykryć wybuchem formy Bartosza Gomułki.

- Warszawa jest trochę niedoszacowana, a ja jestem rozczarowany tym, że ta drużyna tak długo nie zdobyła czegoś bardzo poważnego. To jeden z zespołów, które najdłużej grają w bardzo zbliżonym składzie, z bardzo ciekawymi zawodnikami. Warszawa musi coś zdobyć. Inaczej ta drużyna pójdzie w niepamięć, nie zmieni tego jakiś brązowy czy srebrny medal - ocenia w rozmowie z Interia Sport Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

PlusLiga. Dwa kroki do finału. Pierwszy w Warszawie

Na razie jednak na drodze PGE Projektu stoi obrońca tytułu. Drużyna o odmiennej charakterystyce, ale w końcówce sezonu coraz mocniejsza kadrowo. Ale też pełna respektu dla rywali ze stolicy.

- Trzeba pamiętać, że Warszawianie mają o osiem procent lepsze przyjęcie niż reszta ligi. To może frustrować, bo nawet przy najlepszej zagrywce rywali Warszwa może być w stanie zagrać pierwsze tempo. Ale mamy czym odpowiedzieć, wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić i się zrewanżować. I walczyć bardziej niż w Lidze Mistrzów - przekonuje Malinowski.

Pierwszy półfinał PGE Projekt - Bogdanka LUK dziś o godz. 20. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra. Drugi mecz w sobotę, ewentualny trzeci w środę 22 kwietnia - rywalizacja o finał toczy się do dwóch wygranych. W drugiej parze półfinałowej 1:0 prowadzi Aluron CMC Warta Zawiercie.

