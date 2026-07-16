Rozłam w polskiej siatkówce, jest oficjalny komunikat. Poszło o wartości. "Od lat"

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Mimo to nie brakuje nowych informacji w siatkówce klubowej. Jak powszechnie wiadomo, w przykry sposób zakończyły się losy JSW Jastrzębskiego Węgla. Ekipa mistrzów Polski czy medalistów Ligi Mistrzów przez problemy finansowe głównego sponsora, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej sama popadła w problemy.

I z nich nie wyszła. Mimo walki o "lepsze jutro" finalnie Jastrzębski Węgiel znika z siatkarskiej mapy Polski i w rozgrywkach PlusLigi występować nie będzie. Niemniej jednak w mieście coś pozostaje. Na hali w Jastrzębiu występować będzie... Jastrzębski Barkom, czyli do niedawna Barkom Każany Lwów.

Ekipa będzie prowadzona przez Andrzeja Kowala i być może zdaniem ekspertów coś wspólnego z Jastrzębskim Węglem ma. Innego zdania są jednak kibice tej jeszcze jakiś czas temu siatkarskiej potęgi. W jednym z wywiadów stanowczo na temat wypowiedział się już Janusz Kalisz, prezes Klubu Kibica Siatkówki w Jastrzębiu-Zdroju. I jakby tego było mało, klub kibica w środę wydał oficjalny komunikat.

To koniec pewnej historii, więcej wsparcia nie będzie

Jak przekazano, kibice JSW Jastrzębskiego Węgla nie będą wspierać nowego klubu w ich mieście. - Klub Kibica informuje, że nie będzie wspierać drużyny Jastrzębie Barkom w nadchodzącym sezonie - czytamy.

W dalszej części oświadczenia podano dokładny powód takiej decyzji. Jednym w nich są wartości, które stanowiły o fundamencie społeczności. Do tego pojawia się także kwestia tradycji czy historii. Mimo to klub kibica życzy nowej ekipie w Jastrzębiu powodzenia w rozgrywkach.

Nasze stanowisko wynika wyłącznie ze względów związanych z tradycją, historią i tożsamością Klubu Kibica. Od lat kierujemy się określonymi wartościami, które budowały naszą społeczność, i chcemy pozostać wierni temu, co stanowi fundament naszej działalności

- Szanujemy pracę drużyny Jastrzębie Barkom i życzymy jej powodzenia w dalszych rozgrywkach. Nasza decyzja jest neutralna i podyktowana troską o zachowanie własnej tożsamości - dodano.

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Kibice Jastrzębskiego Węgla podjęli decyzję ws. kibicowania nowemu klubowi Marek Lasyk/REPORTER East News





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