Podopieczni Marcelo Mendeza jednak już w pierwszym meczu wysłali jasny sygnał, że są świetnie przygotowani do rywalizacji. Wygrali 3:0 i wykonali poważny krok w kierunku triumfu, do którego udało im się zbliżyć po drugim, ponownie wygranym (tym razem 3:1) spotkaniu, w którym ze świetnej strony pokazał się Tomasz Fornal.

PlusLiga. Jastrzębski Węgiel świętuje. Popiwczak o "czymś mocniejszym"

Zawodnika, który przed rokiem sięgnął z reprezentacją Polski po wicemistrzostwo świata, zapytano o to, czy spodziewał się, że jego drużyna w trzecim meczu przypieczętuje triumf w PlusLidze. "Wszyscy dookoła mówili, że tak właśnie będzie, a ja byłem bardziej sceptyczny - przyznał otwarcie. - Pamiętałem, że ja i moich 13 kolegów musimy wyjść na boisko i spełnić oczekiwania. Chwała wszystkim za to, co dzisiaj wykonali, bo to był kawał wielkiej siatkówki. Nie zostawiliśmy złudzeń, że w tym roku w lidze to my byliśmy lepsi" - zauważył.