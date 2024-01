Rozbiór rewelacji PlusLigi. Odejdzie cały podstawowy skład?

Co roku powtarza się ten sam scenariusz - przed rozpoczęciem rozgrywek nikt nie daje szans Treflowi Gdańsk na awans do play-off PlusLigi (w tym roku w podobnym tonie wypowiadał się Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport). Jednak gdańszczanie postępują zgodnie z dewizą widniejącą na Złotej Bramie na Długim Targu - "Nec temere, nec timide", co znaczy "ani pochopnie, ani nieśmiało". Co roku "Gdańskie Lwy" walczą jak lwy i w ostatnich czterech latach regularnie meldują się w play-off, mimo że ich budżet plasuje ich w końcówce ligowej stawki. Obecnie, na półmetku sezonu zasadniczego Trefl jest piąty i ma wielkie szanse po raz kolejny utrzeć nosa niedowiarkom.