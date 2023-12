Rozbiór polskiego klubu w toku. Środkowy zagra dla triumfatora Ligi Mistrzów?

Bieżący sezon PlusLigi jeszcze się nie rozkręcił na dobre (trwa pierwsza runda rozgrywek), tymczasem poza boiskami trwa równie zacięta rywalizacja. Najwyraźniej rozpoczęły się w najlepsze zbrojenia na kolejne rozgrywki. O przejściu Bartosza Bednorza z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów i dwóch zawodników Trefla Gdańsk , Kewina Sasaka i Mikołaja Sawickiego do Bogdanki LUK Lublin jest już tak głośno w przestrzeni medialnej, że te transfery należy właściwie traktować jako potwierdzone.

Na wyżej wymienionych Sasaku i Sawickim nie kończą się ubytki kadrowe "Gdańskich Lwów". Udało nam się potwierdzić, że przesądzone jest odejście Karola Urbanowicza do Kędzierzyna-Koźle. Potencjał utalentowanego środkowego dostrzegł także selekcjoner Nikola Grbić, który rok temu powołał wychowanka Trefla do szerokiego składu kadry na mecze Ligi Narodów . Tym samym Urbanowicz stał się wtedy pierwszym reprezentantem Polski urodzonym w XXI wieku .

Karol Urbanowicz zagra dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

Obecnego sezonu środkowy nie może zaliczyć do udanych, ostatnio zmaga się z kontuzją i w wyjściowym składzie Trefla zastępuje go Jordan Zaleszczyk. Wcześniej jednak Urbanowicz prezentował taką formę, że kto wie, czy do zmiany w składzie nie doszłoby nawet wtedy gdyby zawodnikowi nie przytrafiła się kontuzja. Być może transfer do klubu będącego półkę wyżej od Trefla będzie impulsem dla utalentowanego Urbanowicza, który zatrzymał się nieco w siatkarskim rozwoju?