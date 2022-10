Rośnie rewelacja sezonu? Mistrz Polski pokonany!

Kędzierzynianie popełniali sporo błędów - w pierwszej partii zepsuli aż osiem serwisów. Znakomitą serią zagrywek popisał się za to Michał Gierżot i PSG Stal odskoczyła na pięć punktów. W końcówce Tuomas Sammelvuo , trener ZAKS-y, wprowadził jednak na boisko Kaczmarka, ale i to nie pomogło - PSG Stal po świetnej grze wygrała 25:21.

Zmiany Tuomasa Sammelvuo nie pomogły. PSG Stal wygrywa drugiego seta

Drużyna z Nysy w 2020 r. wróciła do PlusLigi po 15 latach przerwy. Nie wiodło się jej najlepiej, co było widać również w meczach z ZAKS-ą. W czterech konfrontacjach z tym rywalem po powrocie do elity PSG Stal nie ugrała ani jednego seta. Tym razem zespół z Nysy zaczął jednak sezon świetnie, przez moment był nawet liderem. Przed spotkaniem z kędzierzynianami to on był wyżej w tabeli.