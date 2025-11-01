Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewolucja w składzie przynosi efekty. Mocny cios, rywale niemal na dnie

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To był najlepszy mecz Cuprum Stilonu Gorzów w tym sezonie siatkarskiej PlusLigi. Tyle że to nie wystarczyło na Asseco Resovię Rzeszów. Drużyna z Podkarpacia, wskazywana jako główny faworyt do mistrzostwa Polski, przed własną publicznością sprawnie uporała się z rywalem. Dzięki temu dotrzymuje kroku innym niepokonanym w tym sezonie drużynom - przede wszystkim PGE Projektowi Warszawa.

Karol Butryn jest jednym z nowych zawodników w drużynie Asseco Resovii Rzeszów
Karol Butryn jest jednym z nowych zawodników w drużynie Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP

Już po dwóch pierwszych kolejkach PlusLigi zespoły z Rzeszowa i Gorzowa Wielkopolskiego znalazły się na dwóch końcach ligowej tabeli. Rzeszowianie, którzy latem przeprowadzili w składzie prawdziwą rewolucję, pokonali Ślepsk Malow Suwałki i Energa Trefla Gdańsk. Cuprum Stilon w dwóch spotkaniach zdobył tylko punkt.

W pierwszym secie niewielką, dwupunktową przewagę wypracowali sobie gospodarze. Skorzystali z efektownych akcji Artura Szalpuka, w tym asa serwisowego. Punkt do przewagi kolejną świetną zagrywką dołożył Klemen Cebulj.

Goście odpowiedzieli jednak blokiem przy ataku Karola Butryna i przegrywali tylko 14:15. Po chwili dołożyli do tego mocną zagrywkę, a po udanym kontrataku zakończonym przez Chizobę Nevesa prowadzili 18:17. Zwarcia w końcówce z faworytami jednak nie wytrzymali. Rzeszowianie byli lepsi w kontratakach, zatrzymali blokiem Chizobę i wygrali 25:22.

Siatkówka. Bloki Cuprum Stilonu nie powstrzymały Asseco Resovii

Asseco Resovia w sobotę grała z Michałem Poterą w podstawowym składzie. W Rzeszowie w tym sezonie "cierpią" na nadmiar wysokiej jakości libero. Tym razem Potera zastąpił Erika Shojiego, a w składzie jest przecież jeszcze Paweł Zatorski, wykorzystywany jako defensywny przyjmujący.

Dwukrotny mistrz świata zastępował na krótkich zmianach Szalpuka. Ten z kolei drugą partię sobotniego meczu rozpoczął od zaskakującej zagrywki i od razu dał prowadzenie Resovii. Po chwili rzeszowianie wygrywali już 5:1. I choć goście sprawnie zmniejszyli straty, to jednak inicjatywa cały czas należała do faworytów.

Gospodarze dobrze prezentowali się w obronie, prowadzili już 13:8. Potem ich przewaga ponownie zmalała, ale kiedy ponownie odskoczyli przy stanie 19:14, trener Cuprum Stilonu Hubert Henno poprosił o kolejną przerwę. Jego siatkarze dominowali w jednej kategorii - punktowych bloków. Zanotowali ich aż pięć, ale to Asseco Resovia wygrała 25:18.

    PlusLiga. Asseco Resovia nie pozostawiła złudzeń. Trzeci mocny cios

    Początek trzeciego seta był wyrównany, tym razem rzeszowianie nie wypracowali sobie tak szybko przewagi. Liderem ofensywy gości był Kamil Kwasowski, po stronie Resovii nadal błyszczał Szalpuk. Po świetnej zagrywce Kwasowskiego Cuprum Stilon objął nawet prowadzenie 13:12.

    To była jednak tylko chwila, bo po paru akcjach to Asseco Resovia wygrywała 17:14. Pomogła solidna gra gospodarzy, ale też błąd Chizoby. Ta różnica utrzymała się już do końca seta. Rzeszowianie wygrali 25:23, a wynik ustalił atakiem z lewego skrzydła Szalpuk. I to właśnie przyjmujący otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.

    Resovia zgarnia komplet punktów i utrzymuje się w czołówce tabeli PlusLigi - jest na drugim miejscu, za plecami PGE Projektu Warszawa.

    Asseco Resovia - Cuprum Stilon Gorzów 3:0 (25:22, 25:18, 25:23)

    Klemen Cebulj i Asseco Resovia nie wrócą na podium PlusLigi
    Klemen Cebulj, przyjmujący Asseco ResoviiMaciej Napora/East NewsEast News
    Siatkarz wykonujący odbiór piłki podczas meczu, skupiony na precyzyjnym podaniu, z jasno widoczną siatkarską piłką lecącą w jego kierunku i charakterystycznym sportowym strojem
    Marcin Janusz, nowy rozgrywający Asseco ResoviiDarek DelmanowiczPAP
    Trener drużyny sportowej w emocjonalnym geście, ubrany w czarną bluzę z logo Asseco, trzyma kartkę oraz długopis. W tle widownia wypełniona kibicami obserwującymi wydarzenie.
    Massimo Botti, trener Asseco ResoviiDarek DelmanowiczPAP

