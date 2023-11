Rewolucja w najlepszej lidze świata. Zdecydował jeden głos

To, że PlusLiga jest najlepszą ligą świata to nie są czcze przechwałki. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest trzykrotnym z rzędu triumfatorem siatkarskiej Ligi Mistrzów w latach 2021-23, a ostatni finał był wewnętrzną sprawą polsko-polską - ZAKSA pokonała w nim Jastrzębski Węgiel .

Mimo to, wielu reprezentantów Polski głośno mówi o chęci kontynuacji kariery poza granicami kraju, w rozgrywkach, które dają choć chwilę wytchnienia. Polska ligowa siatkówka naprawdę doszło do ściany, jej mecze upychane są w jakich dziwnych terminach, a jeden z nich zakończył się po północy. Efektem rozgoryczenia i zmęczenia siatkarzy był głośny wywiad Aleksandra Śliwki dla oficjalnej strony PlusLigi. Głos kapitana reprezentacji i triumfatora Ligi Mistrzów, musiał wybrzmieć wyjątkowo wyraźnie, zwłaszcza że to ZAKSĘ dotknęła wyjątkowa plaga kontuzji, która każe przedefiniować cele na ten sezon.