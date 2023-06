Rewolucja u mistrza. Złoci medaliści zagrają dla konkurencji?

Od wielu tygodni mówi się, że jest praktycznie pewnie, że Stephen Boyer i Trevor Clevenot wzmocnią ligową konkurencję Jastrzębia. Ten pierwszy ma zasilić najlepszą w sezonie zasadniczym PlusLigi, Asseco Resovię Rzeszów . Sytuacja drugiego z wymienionych jest bardziej skomplikowana. Jeszcze do niedawna wydawało się, że Francuz zostanie nowym siatkarzem PGE Skry Bełchatów . Pomysł przenosin doświadczonego zawodnika do Bełchatowa jednak upadł, ze względu na skomplikowaną sytuację organizacyjną Skry. Wydaje się, że okazję wykorzystali szefowie Aluronu CMC Warty Zawiercie i to dla nich w przyszłym sezonie zagra przyjmujący.

Stephane Boyer i Trevor Clevenot opuszczają z Jastrzębskiego Węgla

W święta Wielkiej Nocy jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że serbski mistrz, mimo ważnego kontraktu z Zawierciem odejdzie do rosyjskiego Uralu Ufa. Aluron CMC Warta bardzo chciał go zatrzymać, ale wiele wskazuje na to, że to się nie uda.