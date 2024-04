Jakub Bucki zastępował w niedzielę Stephena Boyera, który w pierwszym ćwierćfinale doznał kontuzji kostki . I zagrał tak, że kibice z Rzeszowa mogli zapomnieć o nieobecności mistrza olimpijskiego. Zanotował aż 11 asów serwisowych. To nowy rekord PlusLigi, a do tego wynik bliski rekordowi świata. Ten należy do Wilfredo Leona, który w 2021 r. w meczu z Serbią w Lidze Narodów zdobył zagrywką 13 punktów.

Reklama