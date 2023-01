Rewelacja sezonu się nie zatrzymuje! Czwarta kolejna wygrana

To był zimny prysznic, jakiego potrzebowali goście znad morza. W drugiej partii Trefl obudził się, choć miałby kłopoty, gdyby nie błędy Czarnych. Gospodarze oddali aż 10 punktów po własnych pomyłkach i ostatecznie to goście wyszarpali wygraną 25:23. To dało "Gdańskim Lwow" dodatkowy wiat w żagle. Na początku trzeciego seta bawił się rozgrywający Lukas Kampa - mógł to robić, bo prowadzenie gości osiągnęło pokaźne rozmiary - 10:5. Gdy zaczął funkcjonować blok i skrzydła gości zaczął się odjazd gości. Po asach serwisowych Patryka Niemca i Karola Urbanowicza było już 18:12 dla Trefla, który ostatecznie łatwo wygrali 25:17.